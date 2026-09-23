La Bienal acoge este sábado en Sevilla el estreno la nueva creación de Israel Galván, 'Bolero de Blanco y Negro'

'Bolero De Blanco Y Negro' En La Bienal De Sevilla - BIENAL DE FLAMENCO

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla acogerá este sábado 26 de septiembre el estreno absoluto de 'Bolero de Blanco y Negro', la nueva creación de Israel Galván, que llegará al escenario del Teatro de la Maestranza a partir de las 20,00 horas.

Tal y como ha referido la organización del evento en un comunicado, en esta propuesta, el bailaor y coreógrafo sevillano toma como punto de partida el universo musical de Maurice Ravel y, en particular, su célebre 'Bolero', para adentrarse en los mecanismos del ritmo, la repetición y la acumulación desde su propio lenguaje coreográfico.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, ha manifestado que "cada nueva edición de la Bienal de Flamenco confirma la capacidad de Sevilla para seguir siendo un referente internacional de la creación y la cultura flamenca".

Así, ha añadido, "en esta XXIV edición estamos acompañando una programación que reúne a grandes nombres de la creación contemporánea y que apuesta decididamente por la producción propia, por los estrenos y por la colaboración con instituciones culturales de otros países".

"Es una forma de reforzar el papel de Sevilla como ciudad de referencia para el flamenco y de contribuir a que nuevas obras nazcan, se desarrollen y encuentren aquí un espacio para encontrarse con el público".

En palabras del director de la Bienal, Luis Ybarra, "con Israel Galván son especiales hasta las reuniones. Recuerdo nuestro primer contacto para esta nueva aventura. Recuerdo su discurso, sus argumentos. Cómo de manera natural iba a colocar el bolero de Moncho, con toda la gitanería que rezuma, a la altura de Ravel, que vino a Andalucía a beber para lograr algunas de sus composiciones más celebradas. Con las manos nos explicó cómo lo iba a colocar todo en blanco y negro...".

Como ha explicado el propio Galván, "'Bolero de Blanco y Negro' parte del 'Bolero' de Ravel y de algunos de los boleros que cantó Moncho. Es como hacer unos boleros en blanco y negro, porque me aparto de la música sinfónica y trabajo con dos pianistas".

"El 'Bolero' de Ravel se vuelve más percusivo, más crudo y más jondo, mientras que en los otros boleros busco un concepto más romántico. De ahí surgió la idea de trabajar las repeticiones de Ravel y, sobre todo, su obra al piano, sin tanta sinfonía de colores ni tantos instrumentos. Esa era la semilla de la pieza, a la que se suma también la posibilidad de volver a trabajar con Juan José Amador", ha ahondado.

La creación nace del encuentro entre Galván y el pianista italiano Andrea Rebaudengo y plantea un ejercicio de despojamiento sobre una de las partituras más reconocibles del siglo XX.

Galván baila el 'Bolero' siguiendo la estructura, el pulso y la repetición de la composición de Ravel, dejando que la propia arquitectura de la música se convierta en materia coreográfica. A partir de ahí, la pieza establece conexiones con el flamenco, la música popular, la memoria y distintas imágenes asociadas a la obra a lo largo de su historia.