La Bienal de Sevilla reúne a Rafael Riqueni y al saxofonista Tim Ries en un proyecto en el que dialogan flamenco y jazz

El saxofonista Tim Ries, el guitarrista flamenco Rafael Riqueni y el director de la Bienal, Luis Ybarra, en un encuentro celebrado este jueves previo al concierto del Lope de Vega - BIENAL DE SEVILLA

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco ha celebrado el encuentro entre dos músicos de trayectorias y universos sonoros diferentes con el estreno absoluto de 'Tunisia', el proyecto que une al maestro de la guitarra flamenca Rafael Riqueni y al saxofonista estadounidense Tim Ries, habitual colaborador de figuras como The Rolling Stones, Norah Jones o Sheryl Crow, entre muchos otros. Ambos artistas compartirán escenario el día 21 de septiembre en el Teatro Lope de Vega, en un concierto con las localidades agotadas, que propone un "diálogo abierto" entre flamenco y jazz a través de "la improvisación, la experimentación y la libertad musical".

El director de la Bienal, Luis Ybarra, ha señalado que "este es uno de los encuentros que ha suscitado más interés en esta Bienal. Rafael Riqueni es una de las grandes figuras de la música en España y Tim Ries, además de haber tocado con los Rolling Stones, "tiene una trayectoria en solitario increíble" y ha colaborado con numerosos artistas flamencos, como Sara Baras, Carrete de Málaga, Estrella Morente o María Terremoto", señala la organización del certamen flamenco en una nota de prensa

"Después de varias Bienales en las que hemos podido disfrutar de Rafael Riqueni en solitario, nos apetecía que se encontrase con una figura que pudiera servirle de contrapunto. Y qué mejor que hacerlo con un músico del mundo del jazz, pero con una capacidad enorme para tocar lo que le da la gana. La figura de Tim Ries es esencial en este proyecto y el fruto de este encuentro es 'Tunisia'", ha añadido Ybarra.

Por su parte, Riqueni ha destacado que le apetecía "hacer algo diferente y, en este caso, suponía también mi incursión en el jazz. Es fantástico trabajar con Tim, porque es un músico que lee a primera vista y que puede aportar muchísimo. En cuanto al repertorio, hay muchos temas míos. y hacemos también uno de los Rolling Stones, pero prácticamente todo el repertorio es mío, con muchos temas de 'Parque de María Luisa'.

Además, se ha planteado unos acordes sobre los que poder improvisar al estilo del jazz y ello "va a dejar mucho espacio para la improvisación, sobre todo para Tim. Es un espectáculo que también está abierto a lo que pueda surgir en el momento".

Ries ha manifestado su satisfacción por participar en la Bienal: "Soy consciente de que estoy formando parte de algo tan grande como el flamenco y es un gran honor. Estoy encantado de estar aquí y de poder participar en esta música. Cuando escucho flamenco, me toca profundamente, como me ocurre también con otras músicas".

"Crecí en Detroit, con la Motown, pero el flamenco me sumerge en una especie de sueño", ha reconocido el saxofonista. También ha tenido palabras para Sevilla: "Conozco varias ciudades de España y, por alguna razón, siento una conexión muy profunda con Sevilla. Me encanta caminar por sus calles, perderme por ellas y sentir la energía de la ciudad".

'Tunisia' nace del encuentro entre dos músicos que, desde lenguajes diferentes, comparten una misma manera de entender la música como espacio para la creación y la improvisación. El repertorio del espectáculo recorre composiciones de Rafael Riqueni como 'La Glorieta de Bécquer', 'Puerto de Triana', 'Rumores' o 'Vivencias' junto a piezas de Tim Ries y versiones de temas como 'No Expectations' y 'Yesterday'.

El resultado es una "conversación musical" en la que la guitarra de Riqueni y el saxofón de Ries "dialogan desde la escucha y la libertad interpretativa.

La relación de Riqueni con la Bienal de Flamenco se remonta a 1984, cuando participó en la III edición del festival con una interpretación de 'Sevilla', de Isaac Albéniz, y cuatro composiciones propias. Desde entonces, su trayectoria ha estado vinculada en diferentes momentos a la Bienal, donde también presentó en 1990 'Mi Tiempo' y regresó en 2014 para protagonizar una de las actuaciones más recordadas de aquella edición con su interpretación de 'Amarguras'.

En 2020 recibió el Giraldillo Ciudad de Sevilla y en 2022 inauguró la XXII Bienal en los Reales Alcázares, además de protagonizar el concierto de clausura en el Teatro Lope de Vega.