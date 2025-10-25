Los bomberos de Sevilla aprenden a manejar el nuevo camión autobomba para zonas de difícil acceso

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos se Sevilla han recibido durante dos semanas formación específica para manejar el nuevo camión autobomba que presentó recientemente el alcalde, José Luis Sanz, con motivo de la toma de posesión de los 45 nuevos bomberos que se han incorporado al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla.

La nueva bomba nodriza pesada, un camión en el que se ha invertido 494.000 euros, es un vehículo 8x6 todo terreno y tiene una capacidad de hasta 15.000 litros. Este vehículo "mejorará" la capacidad de penetración de los bomberos en zonas de difícil acceso como pueden ser los barrios periféricos y algunas zonas donde se producen incendios de forma recurrente con las altas temperaturas, ha destacado el Consistorio en una nota.

Además, cuenta con una tecnología que permite una extinción más eficaz en incendios industriales, incendios en los que se vean involucradas mercancías peligrosas e incluso en accidentes de aeronaves. Llega a lanzar hasta 4.000 litros por minuto lo que permite garantizar el abastecimiento de agua en trabajos en los que el suministro es el principal problema con el que se enfrentan los bomberos.