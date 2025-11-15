Bomberos de toda España se reúnen en Sevilla en las XXXIV Jornadas de Sanitarios de ASBE - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos y personal sanitario de servicios de emergencias de toda España se han reunido esta semana en Sevilla con motivo de las XXXIV Jornadas de la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España (ASBE), un encuentro nacional que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a través del área de Seguridad Ciudadana.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la cita, celebrada en las instalaciones del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, ha servido como foro de actualización profesional, donde se han analizado casos clínicos de relevancia, novedades diagnósticas, equipamiento, procedimientos y nuevas líneas de trabajo relacionadas con la asistencia extrahospitalaria prestada por los cuerpos de bomberos.

En esta edición se han abordado asuntos como la salud laboral con enfoque en la enfermedad mental, la actualidad operativa de los parques de bomberos con el análisis de los últimos siniestros relevantes a nivel nacional, la influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial en las emergencias, los procesos enfermeros avanzados, nuevas publicaciones y cuestiones de bioética aplicada a las instituciones y a la emergencia.

Los talleres precongresuales han profundizado en destrezas prácticas relacionadas con el manejo del parto precipitado, la hipotermia en el paciente politraumatizado grave o el uso de técnicas ecográficas en situaciones críticas.

Las jornadas, que han reunido a más de un centenar de asistentes, celebran en 2025 su tercera edición en Sevilla. La organización ha corrido a cargo del equipo de sanitarios del Servicio de Bomberos de Sevilla.