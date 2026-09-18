El BOP recoge la aprobación inicial del anteproyecto para la rehabilitación del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla

Maqueta de la cubierta del Auditorio Rocío Jurado - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la aprobación inicial del Anteproyecto para la modernización y cubrimiento del Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja, tal y como aprobó la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha recogido el BOP consultado por Europa Press, el espacio se destinará a la celebración de espectáculos musicales y otras manifestaciones culturales de gran formato, propias de los equipamientos conocidos como "arenas", o eventos compatibles con la naturaleza del inmueble, la normativa aplicable y las condiciones establecidas en el pliego.

De esta manera, la concesión por 60 años tendrá por finalidad recuperar y cualificar un equipamiento municipal singular, permitiendo su explotación musical, artística, escénica, corporativa y de eventos compatibles con su naturaleza demanial, con el planeamiento urbanístico, con la normativa de espectáculos públicos, seguridad, accesibilidad, ruido, protección civil y demás autorizaciones sectoriales exigibles.

La licitación ha sido promovida por Provenue, que gestiona el recinto exterior del Estadio La Cartuja; el Grupo Rusvel y la empresa de música y entretenimiento en vivo Live Nation España, que se encargarán de la ejecución de las obras, instalaciones, equipamientos, proyectos, licencias, autorizaciones, seguros, garantías, financiación, explotación, conservación, mantenimiento, reposiciones, tributos, gastos de formalización y reversión.

Entre las obras de conservación necesarias, los arquitectos del proyecto han asegurado que el estado de conservación de los edificios afectados por diferentes incendios causa un perjuicio y pone en situación de riesgo la normalidad del uso de la edificación, por lo que para devolver al edificio sus condiciones de seguridad, salubridad y ornato público perdidas se considera necesaria la demolición de las edificaciones oeste y este anexas por la cara norte del edificio principal del Auditorio.

Igualmente, han considerado la reconstrucción de ambos inmuebles con un edificio de características similares a los demolidos, así como el refuerzo, conoslidacón o sustitución del paño de forjado perteneciente al edificio del Auditorio que ha sido afectado por el incendio del edificio oeste en el edificio principal del Auditorio, además de la inspección, revisión de anclajes y limpieza de aplacados de las fachadas afectadas, incluso sustitución de placas rotas o que no cumplan su función y la demolición y posterior ejecución de todos los revestimientos e instalaciones afectados por el incendio.

INVERSIÓN Y CANON

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció que la rehabilitación integral del Auditorio Rocío Jurado supondrá la concesión del mantenimiento y explotación del recinto por un plazo máximo de 60 años a la empresa adjudicataria, que tendrá que pagar un canon anual mínimo de 400.000 euros, sujeto a un incremento fijo acumulativo del 2 por ciento al año.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el anteproyecto y el pliego de condiciones para la cubierta y modernización del auditorio, Sanz aseguró que estos trabajos, que conllevarán una inversión de más de 40 millones de euros, "no comprometerán ni un solo euro de dinero público", ya que la empresa que resulte adjudicataria, estará también encargada de la ejecución, conservación, mantenimiento y posterior reversión del recinto al ayuntamiento.

Asimismo, indicó que dentro del pliego se ha incluido el recinto de conciertos y su plaza de acceso, por lo que las pasarelas sobre el canal de la Expo han quedado fuera de la concesión para "garantizar el uso libre para todos los sevillanos" y avanzó que espera que esté licitado "a finales de este año o comienzos de 2027".

A continuación, el proyecto entrará en proceso de exposición pública durante 20 días, después de que el Consistorio ya admitiese a trámite el proyecto de renovación integral, el pasado mes de abril, para recuperar el auditorio --diseñado por Eleuterio Población para la Exposición Universal de 1992--, cerrado desde 2023 y objeto de varios incendios en los últimos meses.

El proyecto presentado por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos --promotor del Movistar Arena-- y Grupo Rusvel contempla una cubierta, que es uno de sus pilares esenciales, así como la ampliación de su aforo hasta los 15.339 espectadores y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos.

RENOVAR EL RECINTO CUBIERTO MÁS GRANDE DEL SUR DE ESPAÑA

La propuesta presentada por ambos promotores persigue generar un "espacio multiusos, flexible y adaptativo" en el que se puedan celebrar eventos culturales, deportivos y espectáculos de diversos formatos, contenidos y aforos. Con el nuevo aforo se convertiría en uno de los espacios de estas características de mayor capacidad del sur de España.

El Ayuntamiento ha aprobado, por tanto, el proyecto técnico y los pliegos que regirán la futura concesión de un proyecto que en lo que respecta a su cubierta se ha diseñado atendiendo a tres fines primordiales: respetar su diseño original, garantizar su convivencia con el paisaje urbano junto al Guadalquivir y lograr la viabilidad financiera, técnica y urbanística requerida para su ejecución.

Los promotores han considerado que la reapertura de este emblemático edificio impulsaría el turismo, "atrayendo a visitantes nacionales e internacionales" y se "revitalizaría" el entorno en el que se ubica el auditorio, "en evidente estado de abandono".

En el documento se presta especial atención al impacto económico que tendría en la ciudad. Para ello se esgrime que el Palacio de Deportes de Madrid contribuye en más de 220 millones a la economía de la Comunidad y está vinculado a la generación de más de 2.100 empleos.

Provenue explota, además, el Live Sur Stadium La Cartuja, en Sevilla. Por su parte, Grupo Rusvel, dedicado al sector de la construcción y al desarrollo inmobiliario, alcanzó una cifra de negocio acumulada de 312 millones de euros en los últimos 5 años. Su filial Heliopol ha intervenido en el Palacio de Congresos de Sevilla, el Puerto de Málaga y el Metro de Granada.