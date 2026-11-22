Acto electoral del PP en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), este domingo, con Juanma Moreno - PP

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso de los Diputados, Juan Bravo, ha afirmado este domingo que "el cambio no está hecho, sino que se hace el día 29, voto a voto" en las elecciones, y ha pedido a los ciudadanos que no se queden en casa por pensar que "ya está ganado".

Así se ha pronunciado en un acto de campaña celebrado en Alcalá de Guadaíra en el que también han participado el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el candidato número uno al Senado del PP por Sevilla, Juan Ávila, y la candidata popular a la alcaldía del municipio, Sandra González.

Juan Bravo ha explicado el plan de incentivos fiscales para quienes empiezan su vida laboral, con una rebaja progresiva que irá reduciéndose gradualmente: un 75 % en el segundo año, un 50 % en el tercero y un 25 % en el cuarto.

El objetivo es que quienes comienzan a trabajar, emprenden o se hacen autónomos "vean que su país los quiere más que nunca". "España necesita mucha gente joven que trabaje, que emprenda y que sea autónoma", según ha dicho, apuntando que cerca de 350.000 jóvenes se han marchado fuera.

Ha afirmado que "no queremos más jóvenes que se marchen. Queremos que salgan para formarse o para trabajar, pero que quieran volver a su tierra".

"Es importante salir, pero sobre todo que los jóvenes sientan que España es su país y que aquí tienen futuro", según ha señalado.

En esa línea, ha defendió que el PP trabajará para recuperar una sociedad con una fuerte clase media, de personas que trabajan y emprenden, "en la que los jóvenes tengan futuro", frente a un Gobierno que "recauda más que nunca sin que mejore la vida de los ciudadanos".

El candidato del PP por Sevilla ha destacado que el quinto diputado de Sevilla "se decide por muy pocos votos" y de que una parte se decide en Alcalá: "No por miles. Por unas pocas decenas en cada pueblo. Por una calle. Por una familia", ha dicho.

Para finalizar, ha pedido un apoyo amplio para que Alberto Núñez Feijóo tenga "un mandato contundente para hacer el cambio con estabilidad" y ha hecho un llamamiento a movilizar a los votantes propios, convencer a quienes se arrepienten de haber votado a otros partidos y ganarse a los indecisos: "Esto no va solo de ganarle a Sánchez. Va de ganarnos a los españoles".

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha defendido que lo que está en juego en estas elecciones es "honradez o indecencia, limpieza o corrupción, Feijóo o Sánchez". Ha asegurado que solo un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo estará "a la altura" de los españoles.