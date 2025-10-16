Cabalgata de Reyes Magos Sevilla 2026: Así serán las carrozas inspiradas en cuentos infantiles y juegos tradicionales

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha presentado este jueves, catorce de las quince nuevas carrozas que formarán parte del cortejo de la Cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero de 2026. La edición de este año rendirá homenaje a los cuentos infantiles clásicos, e incluirá referencias a juegos tradicionales, como el Juego de la Oca, así como a obras emblemáticas de la literatura infantil, como El Principito.

Según ha informado el Ateneo en una nota de prensa, el acto de presentación ha estado encabezado por su presidente, Emilio A. Boja; el director de la Cabalgata de Reyes Magos, Manuel Sáinz; y el diseñador artístico, Manuel Jesús Corral. También han asistido el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel María Alés, y el director del área, Francisco Javier Hernández. La cita, conducida por el secretario general del Ateneo, Fernando Fabiani, ha servido para dar a conocer las principales novedades del desfile.

Entre las nuevas carrozas, destacan varias dedicadas a entidades y efemérides relevantes. La Hermandad del Rocío de la Macarena inspira el diseño de la carroza 'El Nacimiento', con motivo de los 40 años de su camino; Insolac Renovables celebra su 20 aniversario con una carroza conmemorativa; y el Real Alcázar de Sevilla estará representado en el marco del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. También se suman la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (Fedeme), que conmemora su 50 aniversario, y el grupo musical Cantores de Híspalis, igualmente homenajeado por sus cinco décadas de trayectoria artística.

El director artístico, ha destacado "la continuidad de la línea creativa de los últimos años, en la que la Cabalgata busca transmitir cultura y aprendizaje a todos los espectadores, especialmente a los más pequeños". "Siguiendo la línea de renovación de los últimos años, se ha trabajado en una notable mejora de la iluminación, incorporando efectos lumínicos, brillos y contrastes de color que realzarán el paso del cortejo por las calles de Sevilla", ha explicado.

Como novedad, Sus Majestades los Reyes Magos estrenarán nuevos tronos inspirados en el barroco sevillano, donde destacan las rocayas, los dorados y la riqueza volumétrica de su diseño. En concreto, el Rey Melchor de este año será el vicepresidente de Smartener, Iván Bohórquez Domecq; mientras que el director territorial de Caixabank Andalucía, Juan Ignacio Zafra, representará al Rey Gaspar; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encarnará a Baltasar.

Por su parte, el emisario de Sus Majestades, el Gran Visir, que será el director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández Salas, también presentará nueva carroza, con una estética marcada por influencias indias y árabes.