La Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla estrenará doce nuevas carrozas el próximo cinco de enero

Carroza del Nacimiento dedicada a la Hdad. De San Esteban. - ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha presentado doce nuevas carrozas que formarán parte del cortejo del próximo 5 de enero de 2027, entre las que han destacado el Nacimiento, inspirada en la Hermandad de San Esteban; Setas de Sevilla, conmemorando el 15 aniversario de este emblemático espacio; la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco Sevilla-Trinidad, que celebra su 125 aniversario; la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (Epyme), con motivo de sus 50 años de trayectoria; Mantecados La Muralla; Autocares Casal, que conmemora el centenario de su nacimiento, la Agencia Espacial Española y la Fundación López Mariscal.

Según ha detallado el Ateneo en una nota de prensa, como novedad, este año, el Heraldo Real también estrenará palanquín, con el que se recogerán las cartas de los niños de Sevilla para entregársela a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

En este contexto, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha expresado que "es un orgullo para un sevillano poder ser de los primeros en conocer las primicias de este año, los primeros en ver las carrozas que llevarán los sueños e ilusiones de tantos niños sevillanos que se agolparán en las calles en la tarde del próximo 5 de enero".

En este sentido, el director artístico, Manuel Jesús Corral, ha destacado la continuidad de la línea creativa de los últimos años, en la que la Cabalgata "busca transmitir cultura y aprendizaje a todos los espectadores, especialmente a los más pequeños".

Asimismo, en esta edición se rendirá homenaje la generación del 27, movimiento literario muy vinculado al Ateneo, mediante tres carrozas dedicadas especialmente a ellos, con alusiones a "la famosa fotografía, que hoy en día todos conocemos"; a las Sin Sombreros; y a los poetas vinculados con la ciudad de Sevilla, a través de la revista Mediodía.

Igualmente, saldrán algunas carrozas dedicadas a civilizaciones como Roma o el Nacimiento, que siguiendo la costumbre de años anteriores está dedicada a una hermandad sevillana. Siguiendo la línea de renovación de los últimos años, se ha trabajado en una notable mejora de la iluminación, incorporando efectos lumínicos, brillos y contrastes de color que realzarán el paso del cortejo por las calles de la ciudad.

Al hilo, el presidente de la institución, Emilio Boja Malavé, ha agradecido los "meses de trabajo, creatividad, dedicación y esfuerzo de muchas personas que hacen posible que la magia de los Reyes Magos llegue a miles de sevillanos, especialmente a los más pequeños". "Queremos que cada edición siga despertando la misma ilusión, manteniendo viva una tradición que une a generaciones", ha añadido.