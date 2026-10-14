El PSOE sube tres puntos en el CIS tras el desahucio de Maricarmen y duplica su ventaja sobre el PP, que marca mínimos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre, el primero tras el desahucio de Maricarmen, la acampada por la vivienda y la derogación de los decretos del Gobierno de coalición, vuelve a colocar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 34%, subiendo tres puntos respecto al mes anterior y duplicando su ventaja sobre el PP, que marca su peor dato del último año.

En concreto, la encuesta otorga al PSOE un respaldo estimado del 34% frente al 22,2% del PP, que se deja más de tres puntos en un mes, lo que dispara la ventaja de los socialistas hasta los 11,8 puntos.

La tercera plaza sigue siendo para Vox, que sigue su carrera ascendente y sube medio punto hasta marcar un 17,1%. También sube ligeramente Sumar, tras meses de caídas, y en octubre se anota un 6,1% de estimación de voto, duplicando a Podemos, que marca un 3,1%.