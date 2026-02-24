Cambios en C-5 de Cercanías desde el sábado hasta el 22 de marzo: sábados y domingos hasta 10H finaliza en Atocha

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes) sufrirá modificaciones en su recorrido desde el próximo sábado día 28 por obras, de modo que durante los cuatro fines de semana que restan hasta el 22 de marzo finalizará su recorrido en Atocha entre las 00.30 y las 10 horas.

Una reordenación que está motivada por las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías para ampliar la capacidad en beneficio de las líneas C-3 y C-4, según ha informado Renfe en un comunicado.

De este modo, los fines de semana del 28 de febrero al 22 de marzo, entre las 00.30 horas y las 10.00 horas, el servicio de trenes de la línea C-5 en ambos sentidos iniciará y finalizará su recorrido en la estación de Atocha.

Así, hasta las 10.00 horas de los sábados y domingos de los próximos cuatro fines de semana, los trenes de la C-5 con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada iniciarán y finalizarán servicio en Atocha.

En este sentido, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta estación.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ("X"), así como el canal de WhatsApp.