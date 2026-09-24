Un calle en Los Remedios en Sevilla llevará el nombre del sastre Manuel Ibáñez por su aportación al comercio local

Rotulación de una nueva calle en Los Remedios en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este jueves la nueva rotulación del antiguo Pasaje Virgen de Consolación, en el distrito de Los Remedios, que a partir de ahora pasa a denominarse Calle Maestro Sastre Manuel Ibáñez, en reconocimiento a la trayectoria profesional y emprendedora de esta saga de sastres sevillanos.

En un comunicado, el Gobierno local ha subrayado que esta nueva denominación fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en mayo de 2026, después de que el Consistorio trasladara previamente la iniciativa a Manuel Ibáñez en diciembre de 2025.

La calle se encuentra a escasos metros del histórico taller y establecimiento que el homenajeado regenta en la calle Asunción.

El alcalde de Sevilla ha remarcado que este reconocimiento "no solo recordará la maestría, la labor profesional y emprendedora de Manuel Ibáñez o el cariño de su barrio, sino que, cada vez que un vecino vea este rótulo, recordará su entrega para con esta ciudad, su talento, su constancia y, sobre todo, el cariño que siempre ha puesto en toda su trayectoria".

El alcalde ha puesto en valor los comienzos de Manuel Ibáñez en la profesión, así como la apertura de su establecimiento en 1986, que con el paso de las décadas "se ha convertido en una referencia para numerosos sevillanos y para clientes de toda España y de otros lugares del mundo".