Las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso de Sevilla tendrán toldos por primera vez este verano

Imagen de recurso de la calle Velázquez entoldada para el verano, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ampliará este verano las zonas de sombra en el centro histórico con la instalación de toldos en 30 calles y plazas, incorporando por primera vez a este sistema de entoldado las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso, "tres importantes ejes comerciales de la ciudad".

Para ello, el Consistorio ha adjudicado recientemente el nuevo contrato de suministro e instalación de los toldos, con una inversión de 1.703.228 euros y una duración de cuatro años (2025-2029), ampliando así el periodo respecto al contrato anterior, destaca en una nota de prensa. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado al respecto que esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno municipal con la adaptación de la ciudad al clima.

"Sevilla contará con nuevas zonas de sombra para mitigar las altas temperaturas que sufrimos durante los meses de verano y hacer más llevadero el recorrido por las calles del centro tanto para los sevillanos como para quienes visitan nuestra ciudad", ha afirmado Juan de la Rosa.

Este año, el sistema de entoldado alcanzará 30 calles y plazas, entre ellas Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O'Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán y Velázquez.

Además, la Gerencia de Urbanismo suministrará los toldos y las estructuras metálicas que se instalarán en plaza del Duque, plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero. Los trabajos de instalación comenzarán en la segunda quincena de mayo, con el objetivo de que el sistema esté completamente operativo antes del inicio del verano y permanezca instalado hasta comienzos del otoño.

Antes de su colocación definitiva, la empresa adjudicataria ya está realizando pruebas técnicas en varios de los espacios previstos, con el fin de comprobar la idoneidad de la instalación y garantizar su correcta ejecución.

SOMBRA EN EL PUENTE DE SAN TELMO

Entre las actuaciones más destacadas impulsadas por el Gobierno municipal se encuentra el entoldado del puente de San Telmo, que contará por primera vez en su historia con sombra en ambos acerados. El proyecto, en el que se está trabajando desde principios de año, cuenta con una inversión de más de 1,1 millones de euros e incluye la instalación de toldos sobre pórticos metálicos curvos desmontables, así como la incorporación de un nuevo sistema de iluminación.

En paralelo, la Gerencia de Urbanismo trabaja ya en el proyecto de entoldado del puente de Los Remedios, que seguirá la misma línea del de San Telmo.

A estas actuaciones se suma también la sustitución de los toldos del puente del Cachorro, que serán renovados tras más de 30 años de uso. La intervención incluirá, además, una renovación integral del puente, con el reasfaltado completo de la calzada, la renovación de la pintura de los mástiles de luminarias, la mejora de la herrería y barandillas y el adecentamiento de ambos acerados.