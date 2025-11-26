La Campana (Sevilla) recibirá 1,5 millón de euros de la Diputación, destinado en parte a un aparcamiento subterráneo

Visita a La Campana (Sevilla) del presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha visitado este miércoles la localidad sevillana de La Campana junto a su alcalde, Manuel Fernández. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha visitado este miércoles la localidad sevillana de La Campana junto a su alcalde, Manuel Fernández, una cita en la que el presidente provincial ha señalado que tras su aprobación en el Pleno de este jueves 27 de noviembre "La Campana va a recibir un millón y medio de euros de la Diputación a través del Plan Sevilla 2030". Así, un millón irá destinado a un nuevo aparcamiento subterráneo, "que va a permitir no solamente el aparcamiento sino la peatonalización de una zona muy importante del centro del municipio", mientras que el otro medio millón "está dentro del Plan Más Sevilla Turístico".

Según ha informado la institución provincial en una nota, Oviedo, por su parte, ha subrayado que "estamos encantados de que nos lleguen este tipo de recursos porque los ayuntamientos no podríamos hacer todas estas mejoras si no fuera con la ayuda de la Diputación", enmarcando que "uno de los proyectos estrella de esta legislatura va a ser ese nuevo parking que se va a construir al lado del Ayuntamiento".

Asimismo, el alcalde ha remarcado que se van a llevar a cabo "otras actuaciones en el ámbito turístico de más de medio millón de euros en el Parque de la Atalaya, una de las zonas rurales más importantes de nuestro territorio", destacando además "casi medio millón de euros para la construcción de una carpa cubierta en la Plaza Antonio Machado, que va a ser un espacio magnífico de encuentro para todos los vecinos de nuestro municipio".

Durante el recorrido por la obra acometida en el carril bici, el presidente ha señalado que el municipio está invirtiendo en algo "fundamental, que es en la sostenibilidad". El recorrido de la visita ha pasado también por la calle Palma, una actuación financiada a través del PFEA desde 2022. Con el embellecimiento, mejora de pavimentación y accesibilidad, así como la instalación de zonas verdes, esta calle del municipio ha recibido 1,3 millones de euros, tal y como ha enfatizado la Diputación.

Por último, el presidente y el acalde han finalizado su visita en el Ayuntamiento de la localidad, que ha recibido una dotación de unos 303.000 euros del PFEA para su reurbanización y la mejora de los espacios colindantes como la calle Aragón y la calle Luis Zarapico.