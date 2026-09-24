Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 2026: Este es el nuevo recorrido y los desvíos y cortes para su organización

Archivo - Carrera Nocturna del Guadalquivir - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá este viernes, 25 de septiembre, la edición número 38 de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, que prevé batir su récord de participación con más de 26.000 corredores.

La salida este año se ubicará a las 22,00 horas desde el Paseo de las Delicias, emplazamiento también de la meta. Así, comenzará un recorrido que abarcará 8,5 kilómetros y discurrirá en sentido inverso al de las ediciones anteriores.

En concreto, pasará por la Glorieta Buenos Aires, paseo Las Delicias, La Rábida, Palos de la Frontera, glorieta San Diego, avenida El Cid, plaza Don Juan de Austria, avenida Menéndez Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Resolana, plaza Duquesa Cayetana de Alba, avenida Torneo, Arjona, paseo Cristóbal Colón, paseo Las Delicias, glorieta Buenos Aires.

Además, contará con un stand del Banco de Alimentos de Sevilla en la Feria del Corredor para la recogida fundamentalmente leche y, por otra parte, contará por primera vez con la colaboración como voluntarios de unas 50 personas de la Asociación Down Sevilla.

La llegada de los participantes se prevé entre las 22,30 y las 23,30 horas aproximadamente, un tramo horario que requerirá de varios cortes y desvíos para la correcta organización de la prueba.

PLAN DE MOVILIDAD

El tráfico rodado mantendrá un corte total del paseo de Las Delicias, en concreto desde la glorieta Los Marineros hasta la intersección con avenida Moliní y avenida La Guardia Civil desde las 22,00 horas del jueves hasta las 05,00 horas del viernes, con motivo de preparativos previos del dispositivo.

Ya en el mismo tramo, el tráfico quedará cortado desde las 15,30 horas del viernes hasta las 6,00 horas del sábado 26 de septiembre, con motivo de la misma carrera.

Finalmente, la avenida de La Palmera también sufrirá cambios. En concreto, desde la intersección con avenida Moliní y avenida La Guardia Civil hasta la intersección con Cardenal Bueno Monreal, desde las 15,30 del viernes 25 de septiembre hasta las 06,00 del sábado 26 de septiembre.