La Casa de la Ciencia de Sevilla invita a la recogida de dientes infantiles para la investigación científica

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha anunciado para el 20 de diciembre una campaña de recogida de dientes infantiles, que serán empleados en diferentes trabajos científicos. Se trata de una iniciativa en colaboración con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh).

En una nota de prensa del CSIC, han destacado que la campaña, llamada 'Colección Ratón Pérez', nace con el objetivo de ayudar ante la "escasez de dientes deciduos para investigaciones en el ámbito de la evolución humana, de la odontología y de la antropología forense". "El fin de esta iniciativa es desarrollar una muestra comparativa de dientes de leche de referencia mundial que permitan avanzar en investigaciones de gran relevancia en diferentes ámbitos, todo ello con la participación activa de la ciudadanía", ha destacado la organización.

Para participar en esta campaña, las familias interesadas deberán acudir a la Casa de la Ciencia de Sevilla el próximo sábado 20 de diciembre. La recogida será en dos sesiones. La primera será de 12,00 a 12,30 horas, y la segunda de 17,00 a 17,30 horas. Durante la actividad, los monitores recogerán información sobre cada muestra dental, como la fecha en que cayó el diente y la edad del menor. "Cuantos más datos se aporten, mayor será el valor científico de la investigación", han subrayado desde la organización. Además, será necesario que el padre, madre o tutor legal firme un documento que acompañará la muestra.

Los pequeños donantes podrán disfrutar, de forma gratuita, de una mesa expositiva, un videojuego interactivo y un cuentacuentos, que se celebrará tras la entrega de la muestra. Al finalizar, cada participante recibirá un diploma acreditativo, una entrada a la Casa-Museo del Ratón Pérez y un obsequio especial del Ratón Pérez.

El Cenieh puso en marcha su primera campaña de recogida de dientes en 2014 y se ha mantenido activa de forma ininterrumpida cada año. Gracias a esta iniciativa, ya se han reunido más de 5.000 muestras dentales infantiles. Estas muestras proceden de una amplia diversidad geográfica, incluyendo países como Australia, China, España, Francia, India, Italia, México, Países Bajos, República Dominicana y Rusia.

La Casa de la Ciencia de Sevilla se une este año a esta iniciativa, convirtiéndose en entidad colaboradora, asumiendo la coordinación de la recogida de muestras en la ciudad. Su participación permitirá aumentar la colección con registros procedentes de la población de la zona sur de España.