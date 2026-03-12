La Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge una exposición fotográfica sobre la Semana Santa

Inauguración de la exposición fotográfica de Semana Santa en la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge estos días la Exposición de Semana Santa organizada por la Asociación Fotográfica de Alcalá (AFA), una muestra que reúne las fotografías premiadas en el concurso que cada año organiza AFA en colaboración con la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la muestra recopila las instantáneas premiadas en la Semana Santa de 2025 y que podrá visitarse hasta el 19 de marzo. La exposición ofrece una selección de algunas de las imágenes más representativas de la Semana Santa de Alcalá de Guadaíra, captadas por los miembros de la asociación en distintas ediciones del certamen.

El delegado de Cultura y Museos, Christopher Rivas, ha destacado la importancia de iniciativas que "contribuyen a poner en valor el patrimonio cultural y las tradiciones locales". "La fotografía tiene la capacidad de detener el tiempo y conservar momentos que forman parte de nuestra memoria colectiva. Esta exposición permite contemplar la Semana Santa de Alcalá desde una perspectiva artística, resaltando la sensibilidad y la mirada de quienes la viven también a través de la cámara", ha señalado.

En esta ocasión, la muestra sirve además como marco para presentar las bases del VIII Concurso Fotográfico de Semana Santa, que la Asociación Fotográfica de Alcalá mantiene ya abierto con vistas a la edición de 2026.

El certamen está dirigido a captar imágenes de las asociaciones parroquiales y hermandades de Alcalá de Guadaíra durante el periodo de Cuaresma y Semana Santa. Según recogen las bases, las fotografías deberán tener como motivo exclusivo a estas corporaciones y podrán realizarse durante todo el periodo comprendido entre el Miércoles de Ceniza, celebrado el 18 de febrero de 2026, y el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026.

La exposición se ha organizado también con el objetivo de "mantener una propuesta cultural vinculada a la Semana Santa tras la suspensión de la tradicional muestra de pasos en miniatura, prevista inicialmente en estas fechas y cancelada finalmente por enfermedad de su autor".

Las fotografías premiadas en el concurso correspondiente a 2026 se expondrán posteriormente, previsiblemente dos o tres semanas después de la Semana Santa, una vez se haya producido el fallo del jurado y la entrega de premios.