La Casa de la Provincia de Sevilla acoge 'Confidencias', "un viaje al universo más íntimo" del diseñador Enrique Acosta

Foto de familia tras la inauguración de la exposición 'Confidencias', del diseñador gráfico Enrique Acosta, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha acompañado a Enrique Acosta, maestro y referente del diseño gráfico en Andalucía, en la inauguración de la exposición que la Casa de la Provincia de la Diputación le dedica en colaboración con Otoño Cultural Iberoamericano y que lleva por título 'Confidencias'.

"Se trata de una exposición que nos invita a mirar con libertad, a disfrutar del color, de las formas y del pensamiento gráfico de un artista que nunca ha dejado de investigar, crear e innovar", ha dicho Fernández, quien ha subrayado el homenaje de la Diputación "a una figura esencial del diseño gráfico, cuya trayectoria artística y profesional ha dejado una huella profunda en la cultura visual sevillana", destaca en una nota de prensa.

"Acosta en un diseñador gráfico de referencia, con una buena parte de sus diseños formando parte del imaginario colectivo de los andaluces y andaluzas. Pero también es dibujante, ilustrador, pintor, publicista y profesor, un artista total, y ante todo, un creador con una mirada única, capaz de tender puentes entre el arte, la emoción y la comunicación", ha añadido el diputado provincial.

Su obra es un lenguaje "propio, reconocible y honesto", en el que "conviven el color, la geometría y la sensibilidad humana". En 'Confidencias', que se podrá visitar en la Sala Provincia hasta el próximo 30 de noviembre, Enrique Acosta invita al espectador a entrar en su universo más íntimo: un territorio de figuras, rostros y presencias que parecen conversar en silencio.

"Cada cuadro es una pequeña revelación, una confidencia entre el artista y el espectador. Hay en ellos memoria, familia, intuición y verdad, pero también una búsqueda constante de equilibrio entre lo plástico y lo emocional". Para el artista, se trata de "un viaje hacia mi interior y hacia la esencia de lo humano". "Una muestra que habla de vínculos, de identidad y de la necesidad de contar --a través del color y la forma-- lo que no siempre se puede decir con palabras".

En la inauguración de la exposición han estado también presentes Jaime de Vicente, director de Otoño Cultural Iberoamericano; Laura Acosta, comisaria de la exposición, e Isabel Ignacio, la esposa del artista, entre otras personalidades.