La Catedral de Sevilla acerca la Semana Santa al mundo con más de 60 horas de emisiones en directo

Monitores para seguir las transmisiones de las cofradías por el interior de la Catedral. - CABILDO CATEDRAL

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Sevilla impulsará un año más un ambicioso dispositivo de producción audiovisual con motivo de la Semana Santa, reforzando así su estrategia de difusión para acercar a fieles y espectadores de todo el mundo los momentos más significativos que se viven en el templo metropolitano.

La programación, que estará disponible en el canal Youtube de la Catedral, superará las 60 horas de emisiones en directo, con una cobertura continua de todas las celebraciones litúrgicas y del discurrir de las hermandades, poniendo el foco tanto en el recogimiento del interior de la Catedral como en los instantes clave del recorrido oficial, informa en un comunicado.

Desde el Cabildo destacan que esta iniciativa responde a una evolución natural en la forma de comunicar la vida de la Catedral, combinando tradición y nuevas tecnologías para ampliar su alcance. "Nuestro objetivo es que la experiencia de la Semana Santa pueda vivirse también a distancia, sin perder su profundidad espiritual ni su valor cultural", ha señalado el delegado de medios y portavoz del Cabildo, Marcelino Manzano.

El despliegue técnico incorporará 24 cámaras ubicadas estratégicamente, ofreciendo una realización en directo que permitirá contemplar detalles hasta ahora poco visibles.

Entre las principales novedades figura la incorporación de una nueva cámara de exteriores que proporcionará planos de la Giralda con los repiques de campanas, la inclusión de rótulos y señalética que permitirá identificar cada hermandad a su paso por la Catedral, además de la habilitación de un espacio como sala de prensa.