CCOO Sevilla alerta del "colapso" en Urgencias del Valme y el centro garantiza la atención pese al "pico asistencial"

Archivo - Acceso a las Urgencias del Hospital de Valme en Sevilla, en foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Sevilla ha alertado este viernes, 18 de septiembre, el "colapso y el caos" en el servicio de Urgencias del Hospital de Valme. Según ha explicado el sindicato, "la situación de saturación es habitual y se produce porque este área carece de una dimensión y una dotación de personal suficiente para atender de forma adecuada a la población de referencia".

Consecuencia de ello, según explica CCOO en una nota de prensa, pacientes que deberían ser trasladados a una planta permanecen durante periodos prolongados en el área de Urgencias, "incrementando la presión sobre un servicio ya de por sí saturado".

A este escenario se suma, tal como añade el sindicato, "la falta de camillas y de espacio físico suficiente. Los pacientes llegan a acumularse en los pasillos ante la imposibilidad de disponer de un espacio asistencial adecuado".

Según CCOO Sevilla, esta realidad supone una "sobrecarga" para el personal del hospital, "que se ve obligado a desarrollar su actividad en unas condiciones cada vez más difíciles, pero también plantea una cuestión especialmente preocupante: "la calidad y seguridad de la atención que reciben las personas usuarias".

Desde el centro se alude a las "altas temperaturas de días pasados" el hecho de que hubiera a principios de semana un "pico asistencial" en la afluencia de pacientes a las Urgencias del Valme, "situación que está normalizada", según señalan fuentes hospitalarias a Europa Press.

"En ese momento se activaron los protocolos de refuerzo de profesionales y de agilización de circuitos de hospitalización, garantizando en todo momento una atención segura y de calidad". En este sentido, la Dirección hospitalaria agradece el esfuerzo constante de sus profesionales y reitera su compromiso "con respuestas eficientes" a través de una "monitorización permanente de las necesidades asistenciales y la gestión de las mismas", añaden las mismas fuentes.