CCOO de Sevilla exige acabar con las barreras para que las mujeres puedan ejercer libremente el derecho al aborto

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SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, ha subrayado este domingo 27 que "abortar es un derecho de las mujeres y poder ejercerlo no puede depender de dónde vives". En Sevilla solo existen dos centros en los que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo, los dos privados y los dos en la capital. Casado ha exigido "más servicios públicos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo y acabar con el acoso que día a día siguen sufriendo a las puertas de las clínicas las mujeres y los y las profesiones".

Según ha precisado el sindicato en una nota, se ha exigido acabar con las barreras para que las mujeres puedan acceder libremente a su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible que se celebra este lunes, 28 de septiembre, CCOO Sevilla ha puesto el acento en que en la provincia de Sevilla solo existen dos centros en los que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo, los dos privados y los dos en la capital y que el registro de personas profesionales sanitarias objetoras de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía esté por fin disponible.

En este sentido, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado ha subrayado que "abortar es un derecho de las mujeres y poder ejercerlo no puede depender de dónde vives" al tiempo que ha exigido ha exigido "más servicios públicos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo y acabar con el acoso que día a día siguen sufriendo a las puertas de las clínicas las mujeres y los y las profesiones".

Casado ha exigido que "todas las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de seguridad, igualdad y accesibilidad. Exigimos que se garantice un aborto legal, seguro y gratuito para todas".

En este escenario la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración organizada por Marea Violeta en Sevilla bajo el lema 'gobierne quien gobierne nuestros derechos se defienden' que se llevará a cabo este lunes a las 20,00 horas en la Plaza de la Contratación, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Para Casado, es esencial que "ante el auge de los discursos negacionistas de la violencia machista y el avance de las políticas misóginas y reaccionarias, el movimiento feminista esté unido para continuar conquistando derechos y luchando contra las desigualdades y las violencias".