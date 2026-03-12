CCOO valora el "compromiso" de Junta y Ayuntamiento para mediar en el "conflicto" del sector del comercio de Sevilla

Reunión de CCOO con la Delegación de Empleo del Consistorio para abordar el conflicto en el sector del comercio. - CCOO

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destaca destacado este jueves haber logrado el compromiso de Junta y Ayuntamiento para mediar en el "conflicto" del sector del comercio de Sevilla y ha instado a la patronal a sentarse a negociar el nuevo convenio. "Ante el inmovilismo de Aprocom, el sindicato provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, junto a UGT, ha mantenido diferentes encuentros con la Delegación territorial de Empleo y con la Delegación de Empleo del Consistorio".

Así lo expresa el sindicato en un comunicado en el que sostiene que en esas reuniones "han dado a conocer el bloqueo de las condiciones salariales y laborales de casi 60.000 personas por parte de los empresarios del sector", así como el hecho de que no hayan accedido "a ninguna de las peticiones" de la representación social, y cuya propuesta "es absolutamente indignante, al pretender que las plantillas apenas cobren el Salario Mínimo".

"Tanto la Junta como el Ayuntamiento sevillano han mostrado su preocupación por el conflicto y se han mostrado también dispuestos a mediar para desbloquear la situación. En cambio, la postura de Aprocom es inaceptable porque condena a la precarización total a un sector imprescindible para la ciudad mientras incrementan sus márgenes de beneficio", ha apuntado el sindicato

Asimismo, CCOO recuerda que este convenio lleva bloqueado desde el año 2020. Por eso, el sindicato exige condiciones de trabajo "dignas" y así lo seguirá reclamando en la reunión de mediación prevista en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) este viernes, 13 de marzo.

Igualmente, CCOO ha advertido de que, si no hay salida negociada con una propuesta digna que satisfaga las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, habrá huelga el Viernes de Dolores, en lo que será el "punto álgido" de todas las movilizaciones previstas hasta conseguir las mejoras que las plantillas del comercio sevillano merecen. Previamente, se celebrará un pasacalles por Sevilla el 19 de marzo.