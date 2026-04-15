Un centenar de estudiantes del IES Doña Leonor de Guzmán de Alcalá (Sevilla) visita la fábrica de Cementos Portland

Estudiantes del IES Doña Leonor de Guzmán de Alcalá visitan la fábrica de Cementos Portland. - CEMENTOS PORTLAND

ALCALÁ (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La fábrica de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) han recibido esta semana la visita de un centenar de estudiantes y docentes del IES Doña Leonor de Guzmán, que han participado en una jornada educativa centrada en el medio ambiente y la sostenibilidad.

La iniciativa forma parte del programa de educación ambiental 'Desarrollo Sostenible, ¿Responsabilidad de todos?', que Flacema desarrolla desde el año 2009 para acercar el compromiso de la industria cementera con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la economía circular al alumnado de los centros educativos más próximos a las fábricas de cemento de Andalucía, informa la Portlan Valderrivas en un comunicado.

Durante la visita, el grupo de estudiantes ha tenido la oportunidad de recorrer las principales instalaciones de la fábrica alcalareña y conocer en profundidad los distintos procesos que intervienen en la producción del cemento, desde la extracción de las materias primas hasta la expedición del producto final.

La visita ha estado guiada por Ismael Jaramillo, responsable de servicios generales de la planta, quien ha explicado las iniciativas que la compañía está aplicando para reducir su huella ambiental, como la optimización de recursos, la mejora de la eficiencia energética o la gestión responsable de los residuos.

Posteriormente, Francisco Cueto, responsable de Sostenibilidad de Flacema, ha impartido una charla centrada en los retos que enfrenta el sector cementero en el contexto actual de transición ecológica, empleando técnicas modernas que consiguen producir cemento y hormigón con la mínima huella ambiental posible.

La jornada ha incluido un desayuno compuesto por productos ecológicos y actividades prácticas organizadas por monitores de educación ambiental de la cooperativa andaluza Ecomimesis, como talleres sobre desarrollo sostenible y una escape room en torno a los temas abordados, para reforzar de manera lúdica los conocimientos adquiridos.