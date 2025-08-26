El Centro Cívico Sur de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) culmina sus talleres de verano con una jornada de convivencia

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Centro Cívico Cultural Sur de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha cerrado este martes su programa de talleres formativos y de ocio para el verano con una jornada de convivencia en la que los participantes han realizado un recorrido por la ciudad en el tren turístico.

Según ha comunicado el Ayuntamiento municipal en una nota, debido al "buen" resultado de esta iniciativa, la Delegación de Participación Ciudadana ampliará la oferta del programa de actividades y la llevará a las sedes del resto de distritos de Alcalá de Guadaíra.

Por su parte, el tren turístico ha llevado a participantes de los talleres --mayores y niños del campus desarrollado en el Distrito Sur--, desde el Campo de las Beatas hasta La Retama, pasando por la Piscina Municipal de San Juan, el Parque Oromana, la rotonda del Pan, Perejil junto al monumento del Judío, el Castillo en el mirador del Águila, la calle Bailén, la calle Mairena, Plazuela, Cruz del Inglés o Paraíso, y desde el centro urbano hasta la Harinera del Guadaíra.

De esta manera, la actividad ha culminado el curso de verano en el Centro Cívico Cultural Sur, que desde su apertura y puesta en funcionamiento "ha sumado un éxito tras otro en cada propuesta de actividad social, cultural o deportiva ofrecida al vecindario", ha señalado el Consistorio.

En este sentido, la delegada municipal de Participación Ciudadana, Teresa García, ha afirmado que "con este tipo de actividades se facilita el desarrollo personal y las relaciones comunitarias, de modo que se mejora la salud de los participantes".

Así, ha recordado que, durante los meses de verano, este centro ha acogido talleres de pintura, bailes de salón, gimnasia adaptada, estimulación de la memoria, pilates, corte y confección y profundización en el pasado y presente de Alcalá.

García también ha manifestado que la Delegación "apuesta por la mejora de la calidad de vida de las personas mayores con el disfrute de la cultura y, al mismo tiempo, potencia su movilidad, su autonomía e interacción personal y social".

Finalmente, la titular de Participación Ciudadana ha invitado a inscribirse en la oferta formativa y de ocio que arrancará en "breves" desde la Universidad Popular y ha anunciado que, a través de los distritos, se continuará con un programa de actividades que "despierten el interés y la participación de los vecinos de Alcalá de Guadaíra".