Archivo - Tren Avant de Renfe (imagen de archivo). - RENFE - Archivo

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 aspirantes se presentan este sábado en Sevilla a las pruebas de acceso para operador comercial de Renfe. Las pruebas se celebran de manera simultánea en Madrid, Barcelona, León y Sevilla Sevilla. En total, 1.983 aspirantes se examinarán en la Universidad Pablo de Olavide, dentro de un proceso selectivo al que concurren 9.033 personas en toda España para optar a 600 puestos de operador comercial en Renfe, y que forma parte de la Oferta Pública de Empleo de Renfe para este año, con la incorporación prevista de 2.000 nuevos profesionales.

Según ha informado Renfe en una nota, las pruebas se celebran desde primera hora de la mañana en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, una de las cuatro sedes habilitadas para este proceso selectivo junto con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad de León. La convocatoria de 600 plazas de operador comercial forma parte del plan de empleo de Renfe para 2026 y se suma a las 360 plazas de operadores de talleres, cuyo examen se realizó el pasado 24 de mayo, y a las 550 plazas para nuevos maquinistas, cuyos exámenes también se han celebrado ya durante este mes de mayo.

Asimismo, ha detallado que el de operador comercial es un puesto "visible y esencial" dentro del servicio ferroviario, al tener una gran interacción con el público y contribuir de forma importante a la experiencia del cliente. Sus funciones pueden ir desde la venta y gestión de billetes hasta la atención al cliente, el control de accesos o labores administrativas y de apoyo operativo en estaciones.

Con estas 600 plazas, Renfe busca mejorar "aún más la atención al cliente, tanto antes como después del viaje", ha destacado. Por eso, además del cumplimiento de los requisitos específicos que figuran en las bases de la convocatoria, los candidatos deberán acreditar competencias relacionadas con la comunicación, la orientación al cliente, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, todas ellas necesarias para el correcto desempeño de estos puestos.

Con esta convocatoria, Renfe ha destacado que continúa impulsando "el empleo estable y de calidad" en el sector ferroviario y avanza en la renovación de su plantilla, facilitando además el acceso de nuevas generaciones a una profesión fundamental para la movilidad sostenible.