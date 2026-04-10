La chirigota del Bizcocho y El Patriota actúan este viernes en Alcalá (Sevilla) para poner el broche de oro al carnaval

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museo en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Cristopher Rivas, en la explanada del auditorio Riberas del Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha activado el dispositivo para la celebración del gran concierto 'Alcalá Suena a Carnaval' este viernes 10 de abril en la explanada del auditorio Riberas del Guadaíra, al que asistirán unas 2000 personas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, serán la chirigota del Bizcocho, la comparsa alcalareña El Patriota y el coro ADN quieres cierren, de noche, un evento que arrancará por la tarde y que tiene la vista puesta en promocionar lo mejor del carnaval alcalareño.

Las puertas se abrirán a las 17,00 horas para ir dando cabida a los casi 2.000 espectadores que tienen prevista su asistencia a una tarde que arrancará a las 18,30 horas con el cuarteto infantil del colegio San Mateo, que dará paso a la comparsa infantil 'El barrio del arte' y la juvenil 'A toda máquina'.

Tras ellos, será el turno para las agrupaciones locales como la chirigota Los Malarecogía y la comparsa La Juguetería, así como para la agrupación de Morón finalista en Alcalá, Sociedad Limitada.

Ya al filo de las 21,30 horas será el turno para el coro ADN, la comparsa alcalareña El Patriota y la chirigota del Bizcocho, 'Sshhhh', que cerrará la noche. Las entradas están disponibles en giglon.com.

La Policía Local regulará el tráfico con vigilancia estática y dinámica antes y después de cada evento. Se recomienda acudir a pie o en transporte público. La línea interurbana M-121 tiene parada a escasos metros del recinto.

Para quienes acudan en vehículo privado, se aconseja estacionar en la Avenida Mar Mediterráneo o en los aparcamientos junto al tranvía en la zona del Zacatín, o el Puente del Dragón. El plan del dispositivo tiene concretadas las vías de evacuación sanitaria y de seguridad, la instalación de aseos en distintas zonas y un plan especial de limpieza elaborado junto a la empresa municipal Aira Gestión Ambiental, tanto previo al evento como durante y posterior a cada jornada.

El acceso con bebida y comida, así como con animales, está prohibido, y el acceso de menores no acompañados deberá hacerse con autorización. La entrada y salida del recinto estará permitida.