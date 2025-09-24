Cientos de trabajadores se unen en Sevilla para mostrar su descontento con la gestión del Servicio Andaluz de Empleo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla se han unido este miércoles en la jornada de huelga y la manifestación convocada por el comité de empresa del personal laboral del SAE para mostrar su "descontento con la gestión desarrollada por la dirección de la empresa".

Según ha informado UGT en una nota de prensa, "la situación insostenible que vive el personal laboral por el descrédito continuo a su profesionalidad, el bloqueo de la negociación colectiva, la falta de equiparación salarial y de carrera profesional y la discrecionalidad en la aplicación de derechos ha generado un malestar que ha tenido su punto álgido tras el anuncio del despido inminente de un grupo de trabajadores y trabajadoras del SAE que participaron en el proceso de estabilización".

La manifestación ha comenzado a las 10,30 horas en las puertas de los servicios centrales del SAE y se ha trasladado por las calles de la Isla de la Cartuja hasta la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, donde se ha leído un manifiesto en el que se ha solicitado "no seguir siendo moneda de cambio político" y que los trabajadores y trabajadoras no sigan siendo "víctimas de una política sin escrúpulos y de políticos, políticas, funcionarios y funcionarias que se regodean arruinando la vida de las personas y criminalizando a los trabajadores y trabajadoras del SAE".

Además, el manifiesto ha denunciado la "nula negociación con la dirección de la empresa, una dirección que incumple sus propios Estatutos, sus contratos de gestión y que bloquea,con mala fe, toda negociación colectiva, ignorando durante años avances que nos permitan acabar con la pérdida continuada de derechos".