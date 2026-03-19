Cinco actas por drogas y 69 vehículos registrados en la primera actuación del GAR de Policía Local en El Cerezo

Un agente de GAR de la Policía Local en su intervención en el barrio de El Cerezo de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla (GAR), ha llevado a cabo este miércoles, 18 de marzo, su primera intervención en la ciudad, concretamente en la zona de El Cerezo, ubicado en el Distrito Macarena, una actuación "en coordinación" con los policías locales habituales del lugar que ha culminado con un total de 203 servicios en la zona. Al detalle, se trata de 104 personas identificadas, 69 vehículos inspeccionados, cinco actas por drogas, tres investigados no detenidos por presuntos delitos contra la seguridad vial, cinco actuaciones sobre extranjería, que posteriormente han sido puestas a disposición de la Policía Nacional, y ocho denuncias por 'botellón', además de una asistencia sanitaria a una joven que sufrió un "ataque epiléptico".

Así lo ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su intervención en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, que ha tenido lugar este jueves. Concretamente, en su respuesta a la pregunta formulada por el grupo Vox relativa a las patrullas vecinales organizadas en barrios de la ciudad por "problemas de seguridad", el alcalde ha expresado que está "convencido" de que esta unidad "será un auténtico logro que va a mejorar la calidad y la percepción de la seguridad que tienen los vecinos en muchos barrios", al tiempo que se ha comprometido a "incrementar" la plantilla de la Policía Local.

No obstante, momentos antes, el regidor aseguraba que, a su juicio, en Sevilla "no hay un problema relevante de seguridad, ni de convivencia", si bien admitía que en "momentos puntuales" incidentes relacionados con la seguridad ciudadana pueden llegar a tener lugar. Así, argumentaba que "faltan policías locales en Sevilla", y volvía a incidir en el aumento de la plantilla, con 150 nuevas plazas anunciadas en los próximos meses.

Por su parte, en su intervención, la portavoz del grupo municipal Vox, Cristina Peláez, enmarcaba la "degradación" de ciertos barrios de la ciudad por, a su juicio, la "concentración de delincuencia o venta de drogas". Así, destacaba las actuaciones llevadas a cabo por patrullas vecinales para "asegurar la seguridad de los barrios" y alertar "de los problemas que tienen esas calles desde hace años". Por ello, ha instado al Ayuntamiento a detallar las "medidas" llevadas a cabo frente a esta "problemática".

Al hilo, Sanz expresaba que "los últimos datos de criminalidad reflejan un descenso de hechos delictivos en la ciudad de Sevilla", datos procedentes del Ministerio del Interior, detallaba. Además, ha incidido en su petición al Gobierno de España de un aumento de la plantilla de la Policía Nacional y del presupuesto "para atender de la forma más adecuada" la seguridad vecinal.