Un coche sale ardiendo en la A-66 a su paso por Guillena (Sevilla) sin causar heridos

Archivo - Sala de Emergencias 112 Andalucía. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha salido ardiendo este viernes en la A-66, a su paso por el municipio sevillano de Guillena, sin que se hayan registrado heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, sobre las 18,55 horas se ha recibido un aviso alertando de que salía humo del motor de un vehículo que circulaba por la citada carretera.

Ante estos hechos, el 112 activó a los Bomberos, la Guardia Civil de Tráfico, el servicio de mantenimiento de carreteras y el dispositivo Infoca, que se desplazaron hasta el lugar para intervenir.