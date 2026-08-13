Andalucía registra 44 consultas oftalmológicas relacionadas con el eclipse, ninguna de gravedad

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales andaluces han atendido hasta el mediodía de este jueves un total de 44 consultas en urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse, si bien ninguno de los casos ha requerido ingreso hospitalario ni ha revestido gravedad.

Según ha informado la Junta en un comunicado remitido a los medios, las consultas se han registrado en todas las provincias andaluzas, con 14 casos en Granada, ocho en Sevilla, siete en Jaén, siete en Málaga --uno de ellos correspondiente a un menor--, cuatro en Almería, dos en Cádiz uno en Córdoba y otro en Huelva.

Asimismo, los servicios de urgencias hospitalarias del SAS no han registrado ningún incremento inusual de la actividad durante la noche del eclipse ni durante la mañana del día siguiente, con una frecuencia de asistencias similar a la contabilizada en el mismo periodo del año anterior.

Desde el SAS han señalado que ninguno de los casos atendidos por motivos oftalmológicos vinculados al eclipse ha requerido ingreso ni ha presentado gravedad aunque no se descarta que en las próximas horas puedan seguir registrándose nuevas asistencias por esta causa.