La Comandancia de Sevilla acoge a 22 nuevos guardias civiles, los primeros agentes destinados en la provincia en 2026

Acto de recepción de 22 nuevos guardias civiles en la Comandancia de Sevilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 guardias civiles se han incorporado este viernes a la Comandancia de Sevilla, por lo que formarán parte de la primera remesa de agentes destinados a la provincia durante el año 2026.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota de prensa, el subdelegado, Francisco Toscano, ha destacado la "importancia" de la labor de la Guardia Civil, así como el "compromiso" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los 22 guardias civiles se integrarán en distintas unidades repartidas por la provincia, donde desarrollarán labores de seguridad ciudadana y atención directa a los ciudadanos, consolidando así la presencia de la Guardia Civil en el territorio.

Esta incorporación forma parte del proceso de refuerzo progresivo de las plantillas previsto para 2026.