Comienza este sábado el reasfaltado de Ronda de Capuchinos, la primera vía dentro del plan del Ayuntamiento de Sevilla

Archivo - Vehículos circulando en la Carretera de Carmona antes de efectuarel giro hacia Ronda de Capuchinos. - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla va a comenzar este sábado 21 de febrero las obras de asfaltado de la Ronda de Capuchinos de la Ronda Histórica de la ciudad. Se trata de la primera vía dentro del plan de reasfaltado presentada por el Consistorio esta semana en la que se inician los trabajos.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, está previsto que este sábado se ejecute un corte parcial de la calle Ronda de Capuchinos en el tramo entre la Gasolinera Repsol y la Carretera de Carmona.

El plan de tráfico alternativo comienza este sábado de 9,00 a 22,00 horas cortando únicamente un carril sentido Prado de San Sebastián. El contracarril seguirá en servicio normal con uso exclusivo (Tussam, Taxi, motos) y del resto de la vía siempre se mantendrán, al menos, dos carriles en servicio

La segunda fase se extiende del lunes 23 al jueves 26 de 22,00 a 6,30 horas con cortes de tráfico desviando el tráfico sentido Prado San Sebastián por el contracarril uso exclusivo (Tussam, Taxi, motos). Por ello, Tussam desviará las líneas afectadas por carretera de Carmona.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentaba este lunes un plan de mejora de pavimentos y asfaltado destinado a más de 30 vías de la ciudad tras los daños provocados por las últimas borrascas.

El plan cuenta con 10,3 millones de euros, que serán complementarios a los contratos de mantenimiento de conservación del pavimento que realiza el Consistorio por valor de 20 millones de euros, según ha destacado el primer edil en una rueda de prensa.

La Ronda de Capuchinos es una de las vías dentro de ese plan que también incluye los carriles bus de María Auxiliadora y Recaredo, dentro del Casco Antiguo. Así como la calle Tarfia (Bellavista-La Palmera), Virgen del Valle (Los Remedios), la avenida de Andalucía o el Puente del Cristo de la Expiración.