Comienza la XXI edición de la Semana de la Prevención de Incendios, en colaboración con los bomberos de Sevilla

Inauguración de la Semana de la Prevención de Incendios en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, ha asistido este miércoles a la inauguración de la XXI edición de la Semana de la Prevención de Incendios organizada por la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), en colaboración con los Servicios de Extinción y Prevención de Incendios de Sevilla.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, Sevilla ha sido la ciudad elegida en este 2026 para iniciar la campaña que ha contado con la presencia de la Infanta Elena de Borbón, directora de Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre.

Esta campaña que viajará a partir de ahora por el resto de España tiene como objetivo "enseñar a los más pequeños a identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno y los qué deben hacer para poder actuar en caso de emergencia".

Por su parte, Flores ha destacado la necesidad de que las administraciones públicas se impliquen en este tipo de iniciativas "contra los incendios la mejor herramienta es la prevención e invertir en formar a los niños es invertir en la sociedad del futuro".