Comienzan las visitas guiadas gratuitas en Itálica (Sevilla) coincidiendo con el otoño

Archivo - La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, en el Conjunto Arqueológico de Itálica, presenta la restauración de los mosaicos de la Ínsula de Neptuno, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con el título 'Visitas guiadas de otoño a la ciudad de Itálica', el conjunto arqueológico ubicado en Santiponce (Sevilla) ha programado los sábados de octubre y de noviembre una serie de recorridos que abordan la evolución de Itálica, desde su monumentalización en tiempos del emperador Augusto hasta la construcción de la ciudad ceremonial de Adriano.

Las visitas guiadas, de carácter gratuito y en dos sesiones, incluyen distintos espacios arqueológicos romanos, entre los que se incluyen el teatro romano, abierto a la visita pública, y las termas menores, hasta ahora fuera del circuito visitable, tal como detallan fuentes del conjunto arqueológico a Europa Press.

La sesión de las 10,30 horas, dedicada al periodo comprendido entre los emperadores Augusto y Trajano, comenzará en el teatro --ubicado en la calle Feria de Santiponce--. Este monumento del siglo I, uno de los edificios fundamentales de la ciudad de Itálica, fue construido bajo el mandato del emperador Augusto. Su graderío, ampliado hasta alcanzar una capacidad aproximada de 3.000 espectadores, se apoya en la ladera del cerro de San Antonio y está coronado por una estructura interpretada como un posible santuario.

En este entorno han sido localizadas desde el siglo XVIII algunas de la mejores piezas escultóricas de la ciudad antigua, como la Venus y la Diana de Itálica. El recorrido finalizará en las denominadas termas menores, situadas en la calle Trajano. La construcción de este complejo termal se inició en época del emperador Trajano (finales del siglo I - principios del siglos II d. C.), en la la zona más antigua de la ciudad de Itálica, cercana al foro.

Por otro lado, la sesión de las 12,00 horas, que se llevará a cabo en el recinto principal del conjunto arqueológico, en el número 2 de la avenida de Extremadura, estará centrada en las nuevas líneas de interpretación en torno al carácter ceremonial de la reforma urbana de la ciudad de Itálica auspiciada por el emperador Adriano en el siglo II d.C.

En esta visita se recorrerán algunos de los principales espacios del nuevo barrio 'adrianeo': amplias calles concebidas para desfiles procesionales, termas con gimnasios para competiciones gimnásticas, grandes edificaciones domésticas destinadas a acoger a los ciudadanos principales, visitantes y peregrinos, así como su imponente anfiteatro, uno de los mayores del Imperio romano.

La duración estimada por sesión es 60 minutos y la asistencia, libre hasta completar el aforo. El número de espectadores previsto por sesión es de 30 personas y es necesario reserva previa en el portal ARES 'https://lajunta.es/64o3m'.