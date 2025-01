La Comisión de Hacienda aprueba 16 de las 20 enmiendas de Vox al presupuesto municipal de Sevilla

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Extraordinaria de Hacienda de este martes ha abordado como único punto del día el debate y votación de las enmiendas presentadas por el grupo municipal Vox --el único que las ha presentado-- al Anteproyecto del Presupuesto General 2025 del Ayuntamiento de Sevilla. Así, se han aprobado 16 de la veintena que se habían presentado, con los votos a favor del PP y Vox.

Así, Vox ha sido la fuerza de la oposición que ha presentado enmiendas al nuevo proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Sevilla para 2025, que se eleva a 1.058 millones de euros, un tres por ciento más que las actuales cuentas municipales. Mientras que han contado con los votos en contra del PSOE y el grupo Con Podemos-Izquierda Unida.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha indicado que "la izquierda recurre al discurso del miedo sin haber trabajado" porque "no se sabe cuál es la opción que la izquierda tienen de avance de Sevilla". La mejor opción para la izquierda es que "no haya presupuesto, que Sevilla vaya para atrás, es que no avancemos, es que no hagamos cosas por Sevilla y por los sevillanos", ha señalado.

De este modo, ha criticado que "no presentan enmiendas y, además, critican cuando los demás nos ponemos a trabajar para sacar adelante unos presupuestos en la ciudad de Sevilla, unos presupuestos de más de mil millones de euros que va a repercutir en el bien y por el bien de los sevillanos, es para lo que lo hemos hecho".

La concejala del PSOE, Sonia Gaya, ha justificado la posición de los concejales del PSOE en el hecho de que "lejos de pretender mejorar la vida de los ciudadanos, esta batería de exigencias revela lo que ya todos sabemos del catálogo de dogmas de la ultraderecha: negacionismo de la emergencia climática o de la violencia machista o el freno al avance en diversidad o igualdad".

Las enmiendas se votan sin el apoyo del PSOE han requerido de la aprobación del Partido Popular, que en palabras de Gaya "tendrá que retratarse, y decirle a la cara a los ciudadanos que está dispuesto a toda costa, por tener un presupuesto aprobado sin recurrir a la puerta de atrás, a tragarse unas condiciones tratan de esconder un marcado sesgo ideológico y que supondrían graves retrocesos en derechos sociales".

Para el Grupo Socialista, el gobierno de José Luis Sanz "está vendiendo las cuentas de la ciudad a un precio muy bajo, pero con un coste muy alto para Sevilla". "Llevamos mucho tiempo advirtiendo de que desde el grupo socialista no vamos a permitir que se implanten la políticas de Vox en Sevilla. Suponen una regresión, una involución en derechos sociales. Evidentemente, con nosotros no pueden contar para dar un solo paso atrás en lo que nos ha costado tanto conseguir como sociedad", ha concluido la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista.

Por su parte, el concejal de Con Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha subrayado que "estas enmiendas son un ataque frontal a derechos fundamentales y al tejido social que sustenta a nuestra ciudad". "Esto no es una redistribución presupuestaria, sino un manifiesto ideológico que perjudica a la mayoría social, barrios, colectivos de migrantes, feminismo, a las políticas ambientales y al movimiento de bienestar animal". Además, "se han echado a los brazos de la ultraderecha y el PP ha votado que no a las enmiendas que menos carga ideológica llevan".

El concejal Ismael Sánchez ha señalado que "no podemos apoyar unas enmiendas que pretenden desmantelar políticas públicas fundamentales para la convivencia y los derechos sociales. Nuestro compromiso es con una Sevilla inclusiva, solidaria y con unos presupuestos que atiendan a las necesidades de la mayoría y no a intereses particulares".

"No vamos a ser cómplices de este asalto presupuestario ni de este retroceso democrático. Nuestro voto en contra es un compromiso con la justicia social, con la defensa de una Sevilla inclusiva y solidaria. No permitiremos que el odio y la exclusión se normalicen en nuestras instituciones", ha declarado.

Por otro lado, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, manifestaba hace unas semanas que veía de forma "positiva" la negociación entablada con Vox como "única fuerza" de oposición que ha presentado enmiendas al nuevo proyecto presupuestario; manifestando que esperaba que dicho grupo apoye las nuevas cuentas o al menos se abstenga para permitir su aprobación.

Sanz aseguraba que él espera que la ciudad cuente en 2025 con el nuevo presupuesto municipal diseñado por el Gobierno local del PP.

Al respecto, recordemos que el pasado 7 de noviembre, el alcalde planteaba un plazo aproximado de dos meses para alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación convencional del nuevo proyecto presupuestario, antes de recurrir de nuevo al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de 2024 pese a gobernar en minoría y no contar con ningún respaldo del resto de partidos para las cuentas.