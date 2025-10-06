Compass Group España y San Juan de Dios de Sevilla entregan la primera cesta de cumpleaños a personas vulnerables

Responsables de Compass se trasladan hasta el Hospital San Juan de Dios de Sevilla para acompañar a una de las personas en el día de su cumpleaños - SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compass Group España y la Fundación Padre Miguel García Blanco de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios han entregado este miércoles la primera cesta de cumpleaños en el marco de la nueva iniciativa que les une, 'Compartiendo sabores, creando vínculos', incluida en su proyecto en común 'El valor diferenciador'.

Esta acción, de la que se beneficiarán casi 400 residentes y usuarios de centros de San Juan de Dios en Sevilla, Álcalá de Guadaíra y Málaga, busca el acompañamiento de quienes más lo necesitan, personas que reciben medidas de apoyo de esta fundación en la gestión de su día a día, ya sea por tratarse de personas con discapacidad, con problemas de salud mental o por dependencia, ha informado el hospital en un comunicado.

Con este proyecto, "se crean espacios de conexión humana para combatir la soledad no deseada que sienten muchas de estas personas". La cesta incluye productos saludables, un dulce especial y una tarjeta escrita a mano. Además, el proyecto incluye talleres trimestrales de cocina saludable donde los usuarios podrán pasar una jornada diferente y en comunidad.

La directora de la Fundación padre Miguel García Blanco, Irene Alba, ha señalado que "más allá de cocinar, el verdadero propósito es reunirnos y celebrar juntos. Gracias a alianzas como la que mantenemos con Compass Group, nuestra labor adquiere una dimensión mayor, porque podemos llevar a cabo nuevas iniciativas que favorezcan su bienestar y autoestima, algo primordial para ellos".

Para el líder de Healthcare de Compass Group España, Daniel Berná, "este tipo de acciones son esenciales dentro del día a día porque ayudan a hacer mejor la vida de las personas que más lo necesitan", al tiempo que ha añadido que "a través de la alimentación, tenemos una gran herramienta para acompañar a estos usuarios y gracias a este proyecto con San Juan de Dios podemos ofrecerles un momento realmente especial".