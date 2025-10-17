Concentración ante la casa de la niña suicidada en Sevilla tras acoso escolar: "Hay varios casos, no saben gestionar"

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado este viernes en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años que este miércoles se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón, en la que han rendido homenaje a la menor y han denunciado presuntos casos de acoso escolar en el centro.

A la concentración han acudido los padres, el hermano y el abuelo de la adolescente, además de numerosos vecinos y allegados. La madre, visiblemente emocionada, ha acudido vestida con la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba su hija.

Los asistentes, reunidos en torno a un altar que se ha establecido hace varios días con flores y velas en memoria de la joven, han expresado su indignación por lo sucedido y han pedido responsabilidades al centro educativo. "El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira", ha afirmado una de las asistentes durante el acto.

Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, han lamentado que "los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables".

En un ambiente de gran emoción y tensión, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar" los casos de acoso escolar. "Es un problema lo que tenemos. Es peligroso, porque no es problema de la niña, de que se agobie más o menos, de que sea más guapa o fea. Cuando le ponen el ojo a una, van a por ella. En este colegio se dan muchos casos", ha asegurado Teresa, una vecina que afirma que su hija y sus dos sobrinas también sufrieron bullying en el mismo centro.

Cabe destacar que el tío de la menor, Isaac Villar, ha expresado en declaraciones en Canal Sur TV recogidas por Europa Press que, a su juicio, "está claro que ha habido algún error en el proceso de protocolo" y ha anunciado que la familia tomará las medidas legales necesarias.

"Mi hermana lleva un año detrás del colegio, comunicando la situación. No se ha hecho absolutamente nada por parte del colegio", ha concluido con indignación Villar.

Asimismo, los muros del centro educativo han aparecido este viernes cubiertos con pintadas que reclamaban "Justicia" y "No queremos que se olvide", junto a otras expresiones como "Culpables" o "Asesinos".