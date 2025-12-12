Consistorio de Sevilla aprueba la renovación del Cementerio de San Fernando y seis nuevas obras en colegios públicos

Rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local celebrada este viernes, 12 de diciembre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local ha aprobado este viernes la adjudicación de las obras de demolición de las sepulturas de pared de la calle San Clemente, en el Cementerio Municipal de San Fernando, "debido al grave deterioro estructural que presentan". Asimismo, ha aprobado la ejecución de seis nuevas obras en colegios públicos de la ciudad, por un valor total cercano a los 1,89 millones de euros, a las que se suma la adjudicación de un contrato de suministro e instalación de sistemas de control solar por 345.000 euros, lo que eleva la inversión total a casi 2,3 millones de euros.

Respecto a las sepulturas de pared de la calle San Clemente, el Consistorio ha enmarcado que se trata de unidades construidas a comienzos del siglo XX que se extienden más de 500 metros lineales y que, "tras décadas de inhumaciones, exhumaciones y exposición al clima, se encuentran en riesgo de colapso".

La intervención, adjudicada por un importe de 122.815 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, no afectará al funcionamiento habitual del cementerio ni al acceso de los visitantes a otras zonas del camposanto. Una vez concluida la demolición, el Ayuntamiento iniciará la construcción de nuevas sepulturas de pared, osarios y columbarios.

Al hilo, la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del procedimiento para la construcción de un nuevo edificio que albergará los hornos crematorios del cementerio. El proyecto incluye la creación de un inmueble totalmente nuevo con vestuarios, duchas, zona de personal, sala de despedida, oficinas, almacenes, espacios técnicos e instalaciones auxiliares. También recoge la futura renovación de los tres hornos crematorios que, no obstante, se anunciará próximamente.

Por otra parte, respecto a las obras en centros educativos, el Consistorio ha destacado entre las actuaciones la sustitución de la carpintería exterior del CEIP Escritor Alfonso Grosso, en el Distrito Norte, por 665.000 euros; trabajos de tratamiento de fachada y patio en el CEIP José María del Campo, en Triana, por 189.000 euros; y reformas de instalación eléctrica e iluminación en el CEIP Híspalis (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) por 351.000 euros.

Asimismo, ha subrayado actuaciones en los CEIP María Zambrano (338.000 euros) e Ignacio Sánchez Mejías (311.000 euros), ambos en el Distrito Norte. Además, se realizará la reforma de instalación de enlace en el CEIP San Juan de Ribera, en el Distrito San Pablo-Santa Justa, por 37.000 euros.