El Consorcio de Bomberos de Sevilla participa en un simulacro de rescate en Coria del Río

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha colaborado activamente en el VI Congreso Andaluz de Educación Vial, celebrado los días 22 y 23 de octubre, en Coria del Río (Sevilla), organizado por el Ayuntamiento del municipio junto con la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía (Atesvan) y la Fundación Smart Baby.

Durante la segunda jornada del congreso, miembros del Parque de Bomberos de Mairena del Aljarafe, coordinados por la Jefatura de la Zona Operativa del Aljarafe, participaron en un simulacro de rescate de autobús. La recreación permitió a los escolares asistentes aprender cómo deben comportarse ante una situación de emergencia, al tiempo que conocían de cerca el trabajo de los bomberos, informa la Diputación en una nota de prensa.

El ejercicio fue posible gracias al trabajo y coordinación entre el Consorcio de Bomberos, la Policía Local de Coria del Río del Río, la Policía Nacional, Protección Civil, personal sanitario, la Fundación Smart Baby y Atesva, en una actuación conjunta que puso en valor la colaboración entre instituciones y cuerpos de seguridad.

Desde el Consorcio de Bomberos se resalta la importancia de participar en acciones formativas y de sensibilización, que ayuden a fomentar la cultura de la prevención y la seguridad entre la población más joven, así como a la divulgación de la labor que realizan los bomberos.