Convocada a la huelga la plantilla encargada del alumbrado público de la zona norte de Sevilla para este viernes

Imagen de la protesta de los trabajadores de la empresa encargada del alumbrado público ante el Ayuntamiento el pasado 7 de septiembre de 2026.- CCOO SEVILLA

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Comisiones Obreras (CCOO) Sevilla y UGT-FICA Sevilla ha convocado una huelga de los trabajadores de Acisa, empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público para este viernes, 25 de septiembre, mismo día que se desarrollarán numerosas actividades como conciertos o la Carrera Nocturna por el Guadalquivir.

Según ha detallado el sindicato UGT-FICA en declaraciones a Europa Press, el conflicto se ha generado por la doble escala salarial --cobro de distinto sueldo por la misma tarea-- en el reparto de zona asignada, donde se subrogaron a trabajadores de otra empresa, ante lo que han reclamado el desbloqueo de la negociación para la firma de un nuevo convenio colectivo sin estas diferencias retributivas y que se retiren las sanciones interpuestas a algunos trabajadores por las protestas realizadas en 2025.

Asimismo, han señalado que tras varias reuniones en mesa de negociación han decidido seguir adelante con las movilizaciones "ya que la empresa cree que no tiene que hacer tantas concesiones" en materia salarial.

Por su parte, CCOO Industria Sevilla ha exigido a la Gerencia de Urbanismo que ejerza sus responsabilidades de control y seguimiento del contrato. "Basta ya de mirar hacia otro lado permitiendo que una empresa adjudicataria incumpla las condiciones de un servicio público y mientras representantes de los trabajadores denuncian vulneraciones de sus derechos sindicales", ha apuntado el sindicato en un mensaje en sus redes sociales.

En este contexto, los trabajadores del lote 1, zona norte de Sevilla, que atienden aproximadamente a 36.458 puntos de luz y 753 centros de mando, han sido llamados a secundar una huelga de 24 horas el próximo 25 de septiembre.

BARRIOS AFECTADOS POR LA HUELGA

La zona atendida por los trabajadores llamados a la huelga abarca aproximadamente de manera parcial a los distritos Norte (San Jerónimo, La Bachillera, Los Carteros, San Diego, Los Príncipes, La Palmilla, Pino Montano, Consolación y El Gordillo); Distrito Macarena: (La Macarena, Santa María de Ordás, Pío XII, La Polígrafa, Miraflores, Las Naciones, Los Flores, La Carrasca, Begoña, Santa Catalina, El Torrejón, Villegas y Hermandades).

Del mismo modo, incluye los distritos San Pablo-Santa Justa (La Corza, Fontanal, San Carlos, Tartessos, Asunción, San José de Calasanz, El Carmen, Huertas de Santa Teresa, Cruz Roja y Zodiaco); el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca (Parque Alcosa, Las Naciones-Gran Plaza (zona norte), Torreblanca de los Caños y los nuevos desarrollos residenciales del sector este-norte)

Además, incluye la mitad norte del Distrito Casco Antiguo, donde se ubican los barrios de San Julián, San Gil, Alameda de Hércules y San Vicente.

LA JUNTA FIJA LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Según ha recogido el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral ha aprobado los servicios mínimos de tres trabajadores por turno que deberán realizar labores de vigilancia y actuar ante instalaciones de alumbrado apagadas o situaciones que puedan suponer un riesgo para personas o bienes. Además, habrá una persona encargada de recoger avisos e incidencias.

De esta manera, La Junta de Andalucía ha fijado unos servicios mínimos de tres trabajadores por turno para garantizar la atención de incidencias y la seguridad de las instalaciones.

Asimismo, la Dirección General ha considerado que el mantenimiento del alumbrado público constituye "un servicio esencial para la comunidad, debido a su relación con la seguridad de las personas, la libre circulación y otros derechos".

Por ello, el servicio de conservación, mantenimiento, renovación y ampliación de las instalaciones del alumbrado público del lote 1, zona norte de Sevilla --el cauce del río Guadalquivir y la autovía A-92--, contará con tres trabajadores en los turnos de noche (0,00-08,00 horas), mañana (8,00-16,00 horas) y tarde (16,00-24,00 horas), en los que contarán con un oficial/electricista, un chófer y una persona de atención telefónica.

El comité de huelga planteó que permanecieran dos trabajadores por turno en régimen de retén/guardia telefónica, mientras que el Ayuntamiento propuso un equipo operativo de dos trabajadores más un telefonista.

En contexto, este viernes reunirá desde primeras horas de la tarde conciertos, espectáculos y citas deportivas en distintos puntos de la ciudad, tales como las actuaciones de la Bienal de Flamenco, la Carrera Nocturna del Guadalquivir, la Feria de San Miguel en la Maestranza con José María Manzanares, Talavante y Juan Ortega, así como un festival de reggeton en la Cartuja y los conciertos de Silvio Rodríguez y Shinova en Fibes y Cartuja Center respectivamente.