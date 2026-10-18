Convocado concurso de vídeos para estudiantes sevillanos sobre violencia de género 'Y tú, ¿cómo lo ves?'

Archivo - Primera edición del concurso audiovisual contra violencia de género. Imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla ha convocado la tercera edición del concurso de vídeos sobre violencia de género 'Y tú, ¿cómo lo ves?', dirigido a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) así como de las universidades públicas en la provincia.

El certamen, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 11 de noviembre, se puso en marcha en 2024 y propone a los adolescentes y universitarios que elaboren un vídeo de un máximo de un minuto en el que expongan su visión sobre la violencia machista, según ha precisado el Ejecutivo en una nota.

El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes reflexionen sobre conductas que normalizan y están en la base de las desigualdades de género origen de la violencia hacia las mujeres. Por ello, la convocatoria busca que los jóvenes "identifiquen situaciones de desigualdad que viven en su día a día y que expresen cómo las superan o combaten".

El concurso arrancó en 2024 con la participación de catorce centros educativos de once localidades y un total de 85 vídeos en cuya creación intervinieron cerca de 300 estudiantes. En su segunda edición, que se abrió a los universitarios, las cifras aumentaron a 126 vídeos, 358 estudiantes, 28 centros y 19 municipios.

La convocatoria está abierta al alumnado de primero a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de todos los institutos, así como a los estudiantes de las universidades públicas de la provincia, mientras que la participación puede ser individual o en grupo.

En concreto, las propuestas deben ser un vídeo en formato preferiblemente horizontal y realizado con un teléfono móvil, con una duración máxima de un minuto. Los jóvenes deben mostrar su visión en torno a la violencia de género, entendida como la violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer.

En total se prevén cinco premios, uno por cada nivel de ESO y otro para universitarios, que consisten en cheques regalo, entradas para espectáculos, y artículos deportivos. El concurso cuenta con el patrocinio de empresas y entidades deportivas. Las bases se pueden consultar en 'https://ytucomolovesvg.es/'.