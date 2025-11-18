Cortada la SE-4104 a la altura de Alcolea del Río (Sevilla) por el desbordamiento del río Corbones

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALCOLEA DEL RÍO (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La carretera SE-4104 permanece cortada desde primera hora de la mañana de este martes a consecuencia del desbordamiento del río Corbones al paso del municipio de Alcolea del Río (Sevilla).

Según ha informado el Ayuntamiento del municipio en sus redes sociales, el servicio de transporte urbano realizará un desvío en su recorrido habitual hasta que se recupere la normalidad.

Tanto el Consistorio como Emergencias 112 ha pedido a la población respetar la señalización y la aplicación del corte, evitando acceder a la zona por motivos de seguridad. Asimismo, ha indicado a los vecinos que se mantengan atentos a las actualizaciones oficiales sobre la reapertura de la vía.