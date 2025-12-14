Corte total desde este lunes de dos tramos de la calle Gerona y Santa Ángela de la Cruz en Sevilla por obras de Emasesa

Mapa con el corte de dos tramos de la calles Gerona y Santa Ángela de la Cruz en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La calle Gerona, concretamente el tramo Doña María Coronel-San Juan de la Palma, y la calle Santa Ángela de la Cruz, en el tramo comprendido entre calle Jerónimo Hernández y calle Gerona, sufrirán un corte total desde este lunes, 15 de diciembre, hasta el 20 de marzo de 2026. Este corte está motivado por el avance ejecución de las obras del proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, según informaba el Ayuntamiento de Sevilla.

Además, a partir del 7 de enero de 2026, se realizará un corte parcial, de media calzada, en la calle Santa Ángela de la Cruz en su confluencia con la calle Imagen.

El plan de tráfico propuesto establece un cambio de sentido en las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Alberto Lista y Viejos. También se aplica en la calle Feria, entre Aposentadores-Madre Mª Purísima de la Cruz y la calle Amparo, entre Viejos-Madre Mª Purísima de la Cruz.

Por otro lado, la calle Espíritu Santo y Dueñas se quedan en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Se establecen los itinerarios alternativos en calle Conde de Torrejón, Alberto Lista, Viejos, Amparo, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación, Imagen. Así como Plaza Ponce de León, Bustos Tavera, calle Castelar, Alberto Lista, Viejos y Amparo.

A partir del 7 de enero de 2026, la entrada al Párking Imagen se realizará desde la misma calle Imagen, como de costumbre, pero la salida se efectuará por las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación, Imagen.

El Ayuntamiento ha establecido un itinerario para carga y descarga por calles Amparo, Misericordia, Plaza de la Encarnación, Imagen.