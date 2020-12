Cs Dos Hermanas (Sevilla) critica "falta de transparencia" de Toscano sobre los proyectos de Next Generation

DOS HERMANAS (SEVILLA), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Javier Cabezas, ha criticado la "falta de transparencia del gobierno socialista respecto a los proyectos con los que la localidad planea beneficiarse de los fondos europeos Next Generation" y ha advertido que "espera que no sea sinónimo de inacción y no lo tengan que pagar todos los nazarenos".

"Es una oportunidad única para relanzar el municipio", ha afirmado Cabezas, al tiempo que ha lamentado, en un comunicado, que "nos hemos tenido que enterar por medios externos de la finalización del plazo de presentación de proyectos y sin conocer si Dos Hermanas se ha sumado al que puede ser el último tren que nos ayude a pensar en una localidad próspera y con oportunidades para los nazarenos".

El portavoz naranja ha recordado que con los Fondos de Reconstrucción Covid, la Unión Europea dispone para todas las regiones que la componen del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un fondo de 750.000 millones denominados Next Generation "que se han aprobado precisamente, para eso mismo: para dejar un mejor futuro a la nueva generación que nos sucederá dentro de unos años".

Según el portavoz municipal de Cs, "el equipo de gobierno puede redactar proyectos y acogerse a los fondos Next Generation, sólo con la condición de ser proyectos de al menos 10 millones de euros". "Si Ciudadanos estuviera en el gobierno de Dos Hermanas, nuestra ciudad habría sido ya una de las primeras en presentar ideas, porque son muchísimas las carencias que tenemos en materia de digitalización, sostenibilidad y crecimiento", ha afirmado Cabezas.

Cs acudirá al pleno del viernes "tendiendo la mano al alcalde para construir futuro". "Quizás estamos solos con un Gobierno Central que ni informa, ni ayuda, ni se preocupa de los territorios más pequeños", ha lamentado el portavoz, "pero están ustedes a tiempo, y parte del futuro de Dos Hermanas puede resolverse si hacen ustedes sus deberes".