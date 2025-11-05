CSIF celebra las oposiciones de bomberos de Sevilla pero reclama procesos de promoción interna

Archivo - Sevilla.- PSOE advierte de un nuevo incendio de pastos en la Hacienda El Rosario y exige activar el plan de actuaciones - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha valorado "positivamente" la convocatoria de oposiciones para 67 plazas de bomberos para el 28 de noviembre. Pese a ello, ha señalado que el Gobierno Municipal sigue sin convocar "ningún proceso de promoción interna" desde que llegó al poder hace dos años.

En declaraciones a Europa Press, el bombero y delegado sindical de CSIF Sevilla, Antonio Santin, ha mostrado su "incertidumbre" ante el cumplimiento de los plazos por parte del Consistorio. Ha asegurado que el nuevo decreto de homogenización de los servicios de bomberos andaluces establece que entre examen y examen habrá un mínimo de cinco días hábiles y un máximo de 45 días hábiles.

En esta línea, ha denunciado que el último proceso "duró tres años". Asimismo ha señalado que el Gobierno Municipal sigue sin convocar "ningún proceso de promoción interna" y cifra en cerca de 60 las vacantes de manos. "Es una inédita en el servicio que produce un caos organizativo brutal y que tiene también sus consecuencias prácticas sobre los bomberos", ha destacado.

Santin ha indicado que recientemente se ha producido un accidente de un compañero provocado por una manguera que tenía muchos años y que "reventó en un servicio". Con este suceso, ha indicado que "nadie sabía cuál era la vida útil" de esa manguera y lo ha puesto de ejemplo como las consecuencias antes las vacantes que "se ocupan de velar por nuestra seguridad y controlar el mantenimiento".

En este sentido, ha señalado que "no están ocupadas" las vacantes de suboficial de mantenimiento y el jefe de la sección de mantenimiento.

El delegado de Seguridad y Recursos Humanos del Ayuntamiento, Ignacio Flores, aseguró a mediados del pasado mes de enero que antes de final de año habría 112 nuevos bomberos. El edil afirmó entonces que el 1 de abril de 2025 se incorporarían a la plantilla 45 nuevos bomberos y que en diciembre finalizarían los procesos selectivos de las 67 plazas restantes.