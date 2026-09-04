CSIF Sevilla exige reforzar los Bomberos tras el incendio de Altadis y Bueno esgrime que se trabaja en el Parque Oeste

Imágenes del incendio en el antiguo complejo de Altadis en el que está construyendo un hotel. A 2 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Sevilla ha exigido al Ayuntamiento que cumpla cuatro compromisos: construir el Parque de Bomberos Oeste en Triana, elevar de 60 a 63 los mínimos diarios de guardia, recuperar la promoción interna y aprobar la Ordenanza contra Incendios acordada por el Pleno en 2024, tras el incendio ocurrido este pasado miércoles, 2 de septiembre, en Los Remedios. En respuesta, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha reconocido el compromiso suscrito respecto a la construcción del Parque de Bomberos Oeste y ha indicado que se está "trabajando en ello".

En una nota, CSIF ha señalado que el incendio del hotel en construcción de la antigua Fábrica de Tabacos (Los Remedios) ha llevado este viernes a CSIF Bomberos Sevilla a alertar de que los profesionales de este servicio público "no pueden seguir apagando incendios con una plantilla que se encuentra al límite".

Por ello, CSIF ha querido reconocer la "profesionalidad" de los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Sevilla, pero ha subrayado que cinco trabajadores resultaron afectados, principalmente por inhalación de humo.

Según ha detallado la Central Sindical, el aviso se recibió a las 11,09 horas y el operativo movilizó nueve dotaciones y entre 35 y 40 efectivos. El incendio quedó controlado en aproximadamente 25 o 30 minutos.

Esta actuación demuestra la capacidad de respuesta de los profesionales del Speis, pero también pone de manifiesto "la necesidad de abordar de una vez las carencias estructurales de plantilla, distribución territorial, organización y prevención que afectan al servicio y a la seguridad de la ciudad", ha explicado el delegado de CSIF Bomberos Sevilla, Antonio Santín.

LA PROMESA DEL PARQUE OESTE

En este sentido, CSIF ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que desbloquee la construcción del Parque Oeste de Bomberos, Parque 1, en Triana, una infraestructura "fundamental" para mejorar la cobertura de Triana, Los Remedios, Tablada, El Tardón y la Cartuja y reducir los tiempos de respuesta en esta zona.

El alcalde señaló el pasado 8 de marzo, durante la celebración del patrón de los Bomberos, que "el futuro parque sería necesario para dar cobertura a estos barrios". Sin embargo, según fuentes de CSIF, en una reunión mantenida la semana pasada con las organizaciones sindicales, "se habría trasladado que de este tema no hay nada y que la situación estaría muy complicada, al no haberse determinado todavía la ubicación donde emplazar el futuro parque".

Por ello, el sindicato ha considerado "especialmente preocupante" esta situación y exige que el gobierno municipal concrete ubicación, presupuesto, calendario de construcción y fecha de entrada en servicio del Parque Oeste.

A su juicio, la infraestructura permitiría mejorar los tiempos de respuesta "en una zona donde estos pueden superar ampliamente los seis minutos de media de la ciudad y donde cualquier incidencia en los puentes que conectan ambas márgenes de la dársena puede dificultar el acceso de las dotaciones", ha explicado Santín. Asimismo, CSIF ha reclamado que se aclare la posible colaboración con el Puerto de Sevilla para la atención de emergencias en la dársena.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE SU COMPROMISO CON LOS BOMBEROS

Por su parte, a preguntas al respecto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha reconocido el compromiso suscrito respecto a la construcción del Parque de Bomberos Oeste y ha indicado que se está "trabajando en ello", si bien ha defendido que la gestión municipal de los últimos años se ha centrado en labores de renovación en "parques que estaban abandonados".

"Hemos puesto mucho esfuerzo en renovar lo que se estaba cayendo. Tiene que haber prioridades, ojalá los presupuestos fueran infinitos", ha afirmado el portavoz.

Respecto a la ordenanza contra incendios reclamada por los sindicatos, Bueno ha asegurado que sigue adelante, aunque se encuentra actualmente en situación de anteproyecto por parte de los servicios de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla y a espera de conversación con los servicios municipales competentes antes de poder ser sometida a consulta pública. "La ordenanza también será un objetivo de este Gobierno que sacaremos adelante", ha añadido.

MÁS EFECTIVOS EN LA CALLE

Asimismo, desde la Central Sindical han remarcado que el Ayuntamiento anunció en marzo de 2025 la incorporación de 112 nuevos bomberos. Según los datos de CSIF, hasta ahora se han incorporado 45, mientras que los 67 restantes se encuentran en proceso de selección.

Por ello, el sindicato ha reclamado que su incorporación tenga un efecto directo sobre la capacidad operativa del servicio y recuerda el compromiso municipal de elevar los mínimos diarios de guardia de 60 a 63 efectivos cuando se incorporen estos nuevos bomberos.

Para CSIF, aumentar la plantilla "debe traducirse en más personal disponible diariamente para atender emergencias, reforzando las dotaciones y reduciendo la presión que soportan actualmente los profesionales".

TRES AÑOS SIN PROMOCIÓN INTERNA

A la falta de efectivos se suma el deterioro de la estructura de mando del Speis. CSIF ha criticado que durante los últimos tres años no se ha convocado promoción interna, mientras las vacantes en las categorías de mando rondan el 75%. La situación es especialmente preocupante en las escalas ejecutiva y superior, con coberturas aproximadas del 22 % y 28 %, respectivamente, además del progresivo envejecimiento de parte de los mandos actuales.

Por ello, CSIF ha considerado "imprescindible" reactivar "de inmediato" la promoción interna para cubrir las plazas vacantes y recuperar una estructura de mando estable que permita garantizar la coordinación y seguridad de las intervenciones.

Asimismo, la Central Sindical ha reclamado también al Ayuntamiento que cumpla el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en 2024 para la redacción de una Ordenanza contra Incendios, una norma que Sevilla continúa sin tener. Para CSIF, el incendio de Los Remedios "demuestra que la política de seguridad contra incendios de una ciudad no puede limitarse a disponer de medios para intervenir cuando el fuego ya se ha producido".

Una Ordenanza Municipal contra Incendios debería establecer, dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento, medidas preventivas específicas y exigencias adicionales para determinadas actividades, edificios y obras de construcción, especialmente en aquellas situaciones que puedan generar un riesgo elevado de incendio, propagación del fuego o afección a trabajadores, edificios colindantes y ciudadanía.

Estas medidas deberían complementar -no sustituir- las obligaciones establecidas por la normativa general de prevención de riesgos laborales y de seguridad en las obras de construcción, adaptándolas a las características y necesidades específicas de Sevilla. CSIF ha considerado que una regulación municipal "más exigente" en prevención podría reducir la probabilidad de determinados siniestros y, especialmente, limitar su propagación y sus consecuencias.

El sindicato ha subrayado que "no puede afirmarse que una ordenanza hubiera evitado necesariamente el incendio ocurrido", pero sí considera "necesario preguntarse qué medidas preventivas adicionales podrían haberse exigido en una obra de estas características si Sevilla hubiera contado ya con la Ordenanza contra Incendios acordada por su propio Pleno".

Por ello, CSIF ha exigido que el Consistorio hispalense retome inmediatamente la redacción de esta Ordenanza, contando con el SPEIS, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la representación de los trabajadores, y que incorpore criterios preventivos basados en la experiencia de los profesionales que intervienen en este tipo de emergencias.