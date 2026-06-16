Culminan los trabajos de restauración de la escultura de la musa Urania de los Jardines de las Delicias de Sevilla

Imagen de la escultura de Urania, situada en los Jardienes de las Delicias, tras labores de restauración acometidas por el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Parques y Jardines, ha culminado la restauración de la escultura de Urania, situada en los Jardines de las Delicias, a la que se le han acometido labores de limpieza de la figura y de su peana, con el objetivo de mejorar su estado de conservación en uno de los espacios históricos ajardinados de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos realizados han incluido limpieza mecánica superficial, limpieza química y mecánica con agua y jabón neutro, aplicación de tratamiento biocida, consolidación de zonas degradadas, eliminación de concreciones calcáreas y restos biológicos, reparación de pérdidas en la peana, reposición de juntas y tratamiento final de protección de todo el conjunto.

De esta manera, la actuación también ha permitido intervenir sobre daños localizados provocados por el paso del tiempo, la exposición ambiental y el contacto de la vegetación con la piedra.

Sobre ello, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que esta intervención "permite mejorar la conservación de una pieza histórica de los Jardines de las Delicias mediante trabajos adaptados a su estado y a los materiales del conjunto, con el objetivo de favorecer su mantenimiento en un espacio ajardinado de uso público".

En contexto, Urania, musa asociada a la astronomía y la astrología, forma parte de la colección histórica vinculada a los antiguos jardines del Palacio Arzobispal de Umbrete y a su posterior presencia en las Delicias, donde este conjunto ha mantenido su valor ornamental y patrimonial a lo largo del tiempo.

Asimismo, también se han realizado labores de conservación en el conjunto monumental de la Glorieta de Covadonga, donde se ha intervenido sobre los cuatro grupos escultóricos, las bancadas, las copas de piedra y otros elementos asociados al conjunto.

A ello se suman las actuaciones ya ejecutadas en el grupo escultórico de la Glorieta de Bécquer y su anaquel, las figuras de Doña Sol y Doña Elvira, la Glorieta de la Infanta María Luisa, las Águilas del Pabellón Real y el monumento a Luis Montoto, además de la intervención actualmente en marcha en la Glorieta de la Concha.