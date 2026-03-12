Cultura celebra la segunda edición de 'Patio. Encuentro de Artes Vivas' en la Fábrica de Artillería de Sevilla

Xie Rong durante su participación en la primera edición de PATIO celebrada en Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y del Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales, celebra los próximos 20 y 21 de marzo en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla la segunda edición de 'Patio. Encuentro de Artes Vivas', un proyecto que reivindica el dinamismo del arte contemporáneo andaluz y su proyección internacional a través de la performance y las artes vivas. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, mediante su Área de Turismo y Cultura.

Tras la celebración de su primera edición en 2024 en el Museo de Málaga y el Teatro Romano, el encuentro tendrá lugar en esta ocasión en Sevilla con el subtítulo 'El espacio como cuerpo político', una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación entre arquitectura, cuerpo y poder. Está comisariada por la profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Cintia Gutiérrez Reyes, y por el profesor de Arte Contemporáneo de la Universidad de Murcia, Pedro A. Cruz Sánchez, que han concebido la muestra para el contexto histórico de Artillería, detalla en un comunicado.

Así, el programa propone un diálogo entre creación artística, pensamiento crítico y participación pública en un edificio cuya memoria industrial y militar se reactiva ahora desde la cultura contemporánea. En esta edición, se reunirán en Sevilla artistas nacionales e internacionales cuyas prácticas abordan la relación entre cuerpo, poder y memoria.

El programa incluye intervenciones de Isidro López-Aparicio (iLA), Regina José Galindo y Orlan, así como una conferencia-performance de Tania Bruguera, cuyas propuestas dialogan con la historia y la arquitectura del recinto.

'Patio' parte de la idea de que la arquitectura no es solo un contenedor de actividad, sino un agente que produce significados y relaciones de poder. En este contexto, la performance se plantea como una herramienta crítica capaz de activar la memoria del lugar y generar nuevas formas de habitarlo.

En este sentido, la directora del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, Lorena Codes, señala que el programa "nació como espacio de encuentro y trabajo entre los artistas más importantes del panorama internacional y los creadores y estudiantes andaluces, una estrategia que dio frutos en la primera edición y que ahora repetimos, con objeto de generar sinergias y proyectos compartidos, además de acercar al público de aquí las obras de referencia mundial".

"La celebración de 'Patio' en Artillería refuerza el papel de Sevilla como un espacio abierto a las prácticas artísticas contemporáneas y al pensamiento crítico que demuestra cómo un lugar con una fuerte memoria histórica puede activarse desde la creación actual, convirtiéndose en un escenario de diálogo entre artistas internacionales, creadores andaluces, estudiantes y público", ha señalado la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno.

Entre las acciones programadas destaca 'Alquimia vital, donde el acero es cera y la llama baila el amor', de Isidro López-Aparicio, una intervención concebida a partir del símbolo bélico de la artillería que transforma la bomba en una vela como gesto simbólico de transmutación de la violencia en cuidado colectivo.

La artista guatemalteca Regina José Galindo presentará 'El conquistador', una acción que reflexiona sobre las huellas históricas del colonialismo y la violencia, mientras que la artista francesa Orlan propondrá 'Le slow de l'artiste', una muestra que recupera el baile lento como acto político de cercanía corporal y reparación afectiva. El programa se completa con la videoperformance de la artista cubana Tania Bruguera.

La programación incluye, además, dos conferencias que aportarán el marco teórico del encuentro. El crítico y filósofo del arte Fernando Castro Flórez ofrecerá la charla 'Lo que puede un cuerpo. Impotencia y precariedad retro-performativa', centrada en el cuerpo como espacio de tensión política en el arte contemporáneo.

Por su parte, Orlan impartirá la conferencia 'Sfumato entre presentación y representación', en la que revisará su trayectoria y reflexionará sobre el cuerpo como campo de batalla simbólico, tecnológico y político.