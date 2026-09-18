Danciberia lleva al patio del Cicus de Sevilla talleres y espectáculos de danza contemporánea el 24 y 25 de septiembre

Juan Luis Matilla presenta “Sr. Mopa” - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio del Cicus acogerá los días 24 y 25 de septiembre de 2026 el VI Encuentro Transfronterizo de Profesionales de la Danza de España y Portugal Danciberia 2026, una iniciativa que conectará Andalucía y Portugal a través de espacios de intercambio artístico, formación y exhibición de danza contemporánea.

Según ha detallado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, impulsado desde 2021 por la Asociación Andaluza de Danza (PAD), Danciberia, ha contado en esta edición con la colaboración de Rede More Associação Cultural, la Dirección General de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Diputación de Sevilla.

De esta manera, la programación comenzará el jueves 24 de septiembre con dos microtalleres de danza, de manera que de 18,00 a 19,30 horas, las portuguesas Rita Fonseca y Beatriz Santos, compartirán sus prácticas y metodologías. A continuación, de 19,30 a 21,00 horas, Juanlu Matilla impartirá un segundo taller desde Andalucía. La actividad se dirige a profesionales, estudiantes de danza y personas interesadas que no hayan tenido experiencia previa.

Asimismo, el viernes 25 de septiembre, a las 19,00 horas, el patio del CICUS será escenario de una muestra pública con dos piezas breves. Juan Luis Matilla presentará 'Sr. Mopa', un concierto bailado vinculado a su libro 'Idiota', compuesto por canciones y bailes creados por el propio autor, que parte de intuiciones y emociones simples y abordará la sobreexposición ante el público.

Por su parte, Beatriz Santos y Rita Barbosa presentarán 'The Orange Stain on My Pants', donde propondrán una reflexión sobre el cuidado, la repetición y el hogar a partir de acciones cotidianas y de la ropa tendida como huella de quienes habitan un espacio.

Las entradas estarán disponibles en 'entradium' y en la taquilla del Cicus desde este próximo lunes 21 de septiembre, mientras las inscripciones para los talleres pueden realizarse mediante el formulario habilitado.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España ha seleccionado Danciberia como "proyecto ejemplo de cooperación territorial para representar a Andalucía" en en IX Foro de Cultura y Ciudadanía que tendrá lugar en Zafra (Badajoz) en octubre.

De igual manera, el Ministerio de Cultura de la República de Portugal ha invitado a Danciberia a la ciudad de Évora, que será Capital Europea de la Cultura en 2027, para hablar sobre el proyecto transfronterizo en el Laboratório Ibérico de Cooperação Cultural.