Dani de la Orden y Andrew Haigh cierran el programa del Festival Europeo de Cine de Sevilla con adaptaciones literarias

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el actor Johnny Depp. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Oficial de la 23 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre, ha cerrado su programación con la incorporación de dos nuevos títulos: 'El director' y 'A Long Winter', llevarán a la pantalla historias vinculadas a la literatura de la mano de los autores Dani de la Orden y Andrew Haigh, respectivamente.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la primera ha adaptado un libro del periodista David Jiménez García, mientras la segunda ha partido de un relato corto de Colm Tóibín. Ambos autores han participado activamente en las versiones cinematográficas de sus creaciones literarias.

Con estas dos incorporaciones, la literatura se sumará a ese recorrido como punto de encuentro entre lenguajes. A estas incorporaciones se suman nuevos títulos en las secciones competitivas de Embrujo, Alumbramiento y Rampa, con películas protagonizadas por Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Chiara Mastroianni, Asia Argento y Éric Cantona, y propuestas que llegan tras su paso por festivales como Cannes, Venecia y Locarno.

Entre ellas se encontrarán 'California Schemin', debut en la dirección del actor James McAvoy; 'If Pigeons Turned to Gold', de Pepa Lubojacki, seleccionada por la República Checa para competir en la categoría de mejor película internacional, y 'Ulya', de Viesturs Kairi's, elegida por Letonia para representar al país en la misma categoría.

EN LAS ENTRAÑAS DE UN PERIÓDICO

En su novela 'El director', de 2019, el periodista y escritor David Jiménez narró su experiencia al frente de uno de los principales diarios nacionales después de más de dos décadas cubriendo guerras y conflictos en el exterior. Un hecho que el director español Dani de la Orden, ha llevado a la pantalla y cuyo guión ha sido desarrollado por Michel Gaztambide y Alejandro Hernández.

De la misma manera, Andrew Haigh, uno de los cineastas británicos más importantes del momento, ha dirigido 'A Long Winter', la adaptación de una obra de Colm Tóibín y que competirá por el Giraldillo de Oro después de haber pasado en los dos últimos meses por los festivales de Telluride, Toronto y Nueva York. Los del Festival de Sevilla serán sus primeros pases en España antes de su estreno comercial, previsto para 2027.

Con estos dos filmes se completará la programación de la Sección Oficial, integrada por títulos ya anunciados como 'Adult Supervision' (Suecia, escrita y dirigida por Alex Schulman), 'Elephants in the Fog' (Abinash Bikram Shah, Nepal), '3 Weeks After' (Miroslav Terzic, Serbia), 'Blaise' (Dimitri Planchon y Jean-Paul Guigue, Francia), 'Children of the Monkey' (Tommaso Landucci con guión coescrito junto a Damiano Femfert, Italia), 'Falling House' (Mohsen Gharaei con guión coescrito junto a Amir Mohammad Abdi, Irán), 'You Don't Belong Here' (Florin Serban, Rumanía).

Igualmente, la completarán 'La desconocida' (Arthur Harari con guión coescrito junto a Lucas Harari y Vincent Poymiro, Francia), 'Lemonade' (Kim Bartley, Irlanda), 'Sin expectativas' (Eivind Landsvik, Noruega/ Dinamarca), 'Palabras de amor' (Rudi Rosenberg, Francia), 'The Idiot(s)' (Malgorzata Szumowska y Michal Englert con guión coescrito junto a Kasper Bajon, Polonia/ Alemania) y 'Black Money for White Nights' (Kristina Grozeva y Petar Valchanov con guión coescrito junto a Decho Taralezhkov, Bulgaria/ Grecia). La Sección Oficial traza un recorrido que va de los conflictos familiares y los desafíos de la adolescencia a las cuestiones de identidad y pertenencia, y se detiene también en las transformaciones que afrontan territorios y comunidades.

Por su parte, el cine español estará representado --además de por 'El director'-- por 'Taranta' (de Samuel Nacar, con guión de Ana Puentes y Claudia Barthelemy) y 'Tralovento' (de Eloy Domínguez Serén, con guión coescrito junto a Meritxell Colell), a las que hay que añadir, fuera de concurso, 'Anguita. El hombre de los tres siglos' (Hugo Cabezas, con guión compartido con Marta Jiménez y José María Martín).

BELLUCCI, DENEUVE Y OTROS ROSTROS INCONFUNDIBLES

La 23 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla reunirá asimismo, en sus distintas secciones competitivas, una selección de películas que exploran diferentes registros interpretativos y miradas sobre la condición humana a través de algunas de las figuras más destacadas del cine europeo como Catherine Deneuve y Monica Bellucci, que han encabezado dos propuestas que dialogan con sensibilidades y universos narrativos muy distintos.

En Alumbramiento, Catherine Deneuve ha protagonizado 'A Man's Skin', título francés dirigido por Léa Domenach y coprotagonizado por la cantante Claire Pommet, conocida artísticamente como Pomme.

Así, la sección Embrujo incluirá tres obras, como 'Ketticè', que compitió en el Festival de Locarno y ha contado con la presencia de Monica Bellucci; 'Hugo', con Chiara Mastroianni --hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni--; y 'La muerte no tiene dueño', encabezada por Asia Argento.

En paralelo, Rampa permitirá reencontrarse en la pantalla con el exfutbolista Éric Cantona, que en 'Marvelous Mornings', ha compartido reparto con India Hair y Raya Martigny en el primer largometraje de Avril Besson.

MEMORIA, BIOGRAFÍA Y VÍNCULOS FAMILIARES

En Embrujo, 'Ulya' reconstruirá la juventud de Ulyana Semjonova, una de las grandes figuras del baloncesto femenino; el archivo es el punto de partida de 'Revolutionaries Never Die', del cineasta palestino Mohanad Yaqubi, que se adentrará en los materiales de la directora libanesa Jocelyne Saab para recuperar su figura y su compromiso.

El documental -coescrito junto a Mathilde Rouxel- ha sido coproducido por Palestina, Bélgica y Catar y formó parte de la programación de Locarno. En 'If Pigeons Turned to Gold', la cineasta checa Pepa Lubojacki parte de su propia historia familiar para abordar las adicciones y el ostracismo social, que ha sido coproducida por la República Checa y Eslovaquia y seleccionada por su país para optar al Óscar internacional.

Los recuerdos de infancia han inspirado 'Under a Bad Star', de los franceses Lola Cambourieu y Yann Berlier y proyectada en la sección ACID de Cannes.

Ya en Rampa, el alemán Kilian Armando Friedrich llevará a la pantalla en 'I Understand Your Displeasure' su experiencia anterior como trabajador de la limpieza y la inspiración en la vida de su madre.

En 'Eklipse', del austríaco Manuel Wetscher, los recuerdos familiares se cruzarán con el estigma del sida. Ambientada en el verano de 1999, esta película, coescrita junto a Bernhard Harosch, segirá a Tomy y a su amigo Chris durante unas vacaciones en los Alpes, mientras Tomy afronta en silencio la enfermedad de su padre, que su madre mantiene oculta.

Además, la frontera entre ficción y realidad se difuminará en 'Where Giants Sleeps', del albanés Arthur Michel, donde en un pueblo de montaña, tres amigos se plantean si abandonar su lugar de origen, como tantos jóvenes de su entorno. La leyenda de una ciudad perdida los impulsa a emprender una búsqueda que pone a prueba su arraigo. La cinta se estrenará en España tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Tesalónica.

Por su parte, 'California Schemin' supondrá el debut en la dirección del actor James McAvoy, que lleva al cine la historia real del dúo escocés de rap Silibil N' Brains, formado por Gavin Bain y Billy Boyd. La película, coproducida por Reino Unido y Estados Unidos, se sitúa a principios de los años 2000 y relata el engaño con el que ambos músicos trataron de abrirse paso en la escena hip-hop, haciéndose pasar por artistas del sur de California.

En Alumbramiento, 'Four Minus Three', del austríaco Adrian Goiginger, adapta la novela autobiográfica de Barbara Pachl-Eberhart, convertida en un éxito editorial en Austria y Alemania.