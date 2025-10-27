El Defensor abre una queja por cortes "de más de doce horas" en la red telefónica en la Sierra Morena sevillana

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio por los cortes "de más de doce horas prácticamente todas las semanas desde principios de 2025" en el servicio de telefonía e internet de los diez municipios de la Sierra Morena sevillana (alrededor de 13.000 vecinos, con un porcentaje alto de personas mayores).

"Hemos estimado oportuno abrir nueva queja de oficio y consultar a la operadora --a quien corresponde la prestación del servicio universal de telecomunicaciones-- por los posibles avances y soluciones que permitan dotar de un servicio de telefonía e internet adecuado en la Sierra Morena sevillana", se lee en la queja consultada por Europa Press.

La Defensoría pone el foco especialmente en que la falta de cobertura de telefonía e internet "supone también la suspensión de servicios que afectan a la vida diaria de las personas, como el uso de cajeros automáticos, pagos con tarjeta en establecimientos, dispensación de medicamentos en farmacias o el sistema de teleasistencia para personas mayores".

"Igualmente --continúa--, habría afectado a ámbitos de la salud y a la atención de necesidades urgentes básicas, dándose casos de suspensión de operaciones en el hospital de Constantina o de falta de funcionamiento del teléfono de atención de emergencias 112 con el riesgo vital que supone para una población bastante envejecida".

Según recoge el Defensor en su queja de oficio, el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra habría recabado de las operadoras el pasado verano la información que apuntaría a que "algunos de los cortes podrían haberse ocasionado a causa de sabotajes". No obstante, "desde el Consistorio insisten en que, más allá del origen, es imprescindible garantizar un servicio de telecomunicaciones estable y de calidad para el desarrollo económico, social y sanitario de Cazalla de la Sierra".

Hace unos años, la Institución tramitó una queja de oficio por la situación del servicio de internet en los municipios de la Sierra Morena sevillana (queja 19/7009) por la "importancia de las telecomunicaciones como motor de desarrollo frente al fenómeno de la despoblación en la comarca". Entonces, el Defensor quiso conocer de mano de la operadora "las razones de las interrupciones del servicio y, en su caso, de las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previstas para solucionarlas".

La respuesta obtenida, además de referirse a incidencias puntuales a causa de diversos motivos, incluyendo las inclemencias meteorológicas y a las compensaciones acordadas en favor de las personas afectadas, hacía referencia al estudio de la posibilidad de construir una ruta de transporte alternativa para dotar de mayor seguridad y estabilidad del servicio en la zona. En la nueva queja, la Defensoría andaluza pregunta por el resultado de ese estudio.

"Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de los consumidores y el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, previsto en el artículo 34 del Estatuto de Autonomía para Andalucía", concluye el texto.